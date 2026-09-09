Alexis, un joven de 21 años oriundo de Esperanza, Santa Fe, atravesó una increíble seguidilla de accidentes. El último episodio ocurrió frente a la guardia del Hospital José María Cullen, ubicado en la ciudad capitalina.

{{{htmlAmp}}}

El joven acababa de ser dado de alta luego de una intervención por una triple fractura de fémur y esperaba, en silla de ruedas, la llegada de un remis junto a uno de sus amigos. Sin embargo, su recuperación volvió a quedar interrumpida por un hecho inesperado.

Según relató el propio Alexis, al momento del alta, una ambulancia ingresaba al hospital con una emergencia y el móvil policial debía liberar el paso. Fue allí cuando el conductor del patrullero perdió el control del vehículo y terminó embistiendo a ambos amigos.

El impacto los lanzó contra las rejas del ingreso y provocó daños en la estructura. Alexis sufrió nuevamente consecuencias en la pierna que acababa de ser operada. Al intentar incorporarse después del choque, advirtió que algo no estaba bien.

Los médicos determinaron que los elementos colocados durante la cirugía se desplazaron como consecuencia del impacto, por lo que deberá volver al quirófano. "Ya voy por la sexta cirugía", lamentó al contar la increíble sucesión de accidentes y operaciones que atravesó.

Las circunstancias en las que el patrullero perdió el control continúan siendo materia de investigación.

La caída desde un tercer piso y el accidente en moto

El accidente frente al Hospital Cullen no fue el primer episodio grave en la vida de Alexis. Tiempo atrás, mientras trabajaba como albañil en Esperanza, sufrió una caída desde un tercer piso.

Como consecuencia de dicho accidente padeció graves lesiones en uno de sus brazos, perdió piezas dentales y sufrió una herida en la cabeza. A esa situación se sumaron otras lesiones y cirugías a lo largo de los años.

Posteriormente, sufrió un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes, lesión por la que permaneció 20 días internado en el Hospital Cullen. Fue precisamente al recibir el alta por ese accidente cuando ocurrió el atropello del patrullero, cerrando un círculo de mala fortuna que parece salido de una película.

Pese a todo lo que atravesó, Alexis aseguró que intenta tomarse la situación con un poco de humor. Su frase, después de sobrevivir a una caída desde un tercer piso, un accidente en moto y ser atropellado por un patrullero justo cuando salía del hospital, resume la increíble historia: "Yo creo que ya no me quedan más vidas". Ahora deberá enfrentar una nueva operación y continuar una recuperación que, una vez más, quedó interrumpida por un accidente inesperado.

La historia de Alexis es un recordatorio de que la vida a veces pone a prueba la resistencia de las personas de las maneras más impensadas. Sobrevivió a una caída de tres pisos, a un choque en moto y a un atropello en la puerta de un hospital. Y aunque el destino le jugó una mala pasada una vez más, su testimonio refleja una resiliencia que pocos podrían mantener después de atravesar tanto.