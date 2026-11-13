No hace falta ir al gimnasio: el ejercicio fácil que se puede hacer con una silla para fortalecer piernas y glúteos.

Mantenerse activo no siempre requiere ir al gimnasio ni contar con equipamiento deportivo. Existen ejercicios simples que se pueden incorporar a la rutina diaria y realizar en casa con elementos que todos tienen a mano. Uno de ellos es la elevación desde una silla, un movimiento recomendado para fortalecer los músculos de los muslos y los glúteos.

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La propuesta consiste en sentarse y levantarse de una silla de manera controlada, utilizando las manos lo menos posible. Aunque parece un ejercicio sencillo, permite trabajar la fuerza de las piernas y mejorar progresivamente la capacidad para realizar movimientos cotidianos, como levantarse de un asiento.

Cómo hacer el ejercicio de elevación con una silla

Para comenzar, solamente se necesita una silla estable, preferentemente sin ruedas, colocada sobre una superficie firme. Es importante realizar cada movimiento lentamente y prestar atención a la postura para evitar lesiones.

Paso a paso:

Sentarse en el borde delantero de la silla, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados completamente en el suelo, separados aproximadamente al ancho de los hombros. Apoyar las manos suavemente a ambos lados del asiento. Mantener la espalda y el cuello derechos, con el pecho ligeramente inclinado hacia adelante. Tomar aire lentamente e inclinar el torso hacia adelante, llevando el peso hacia la parte delantera de los pies. Mientras se exhala, levantarse despacio, intentando utilizar las manos lo menos posible. Una vez de pie, hacer una pausa y respirar profundamente. Volver a sentarse lentamente, acompañando el descenso y evitando dejar caer el cuerpo sobre la silla. Al terminar el movimiento, exhalar y prepararse para repetirlo.

Cuántas repeticiones hay que hacer

La recomendación es realizar entre 10 y 15 repeticiones por serie. Sin embargo, quienes recién comienzan pueden hacer menos movimientos y aumentar gradualmente la cantidad a medida que ganan fuerza y confianza. Después de completar la primera serie, se aconseja descansar durante un minuto y volver a realizar otras 10 a 15 repeticiones.

La recomendación es realizar entre 10 y 15 repeticiones por serie.

Con la práctica, el objetivo es conseguir levantarse y sentarse sin necesidad de apoyarse con las manos. De esta manera, el ejercicio permite trabajar progresivamente la fuerza de las piernas y los glúteos. Es importante adaptar la intensidad a la capacidad física de cada persona. Si aparece dolor, mareo o falta de aire, hay que detenerse, quienes tengan problemas de equilibrio, molestias articulares o alguna condición de salud deberían consultar con un profesional antes de incorporar el ejercicio a su rutina.