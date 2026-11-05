No hace falta esperar a Navidad: la ciudad de la Costa Atlántica que organiza un campeonato de pan dulce artesanal

La ciudad de Necochea se prepara para recibir el Primer Campeonato Regional del Pan Dulce Artesanal. Unos días antes de Navidad, el 13 de diciembre, a partir de las 15 horas se llevará adelante esta fiesta regional, ideal para quienes quieren hacer un plan distinto y disfrutan de este clásico de comer pan dulce sin importar el momento del año.

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El campeonato es organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo y la inscripción está abierta para quienes quieran participar con su pan dulce. Según informaron desde la Municipalidad de Necochea, la convocatoria está dirigida a panaderos profesionales, emprendedores gastronómicos y aficionados. La competencia contará con tres categorías: Tradicional, Genovés e Innovación.

Necochea se prepara para el Primer Campeonato Regional de Pan Dulce Artesanal

Por su parte, el jurado estará integrado por chefs, referentes de la gastronomía local y representantes culturales, quienes probarán las preparaciones de todos los participantes para decidir cuál es el mejor y proclamar al campeón. Los jueces tendrán en cuenta aspectos como el peso, el aroma, la textura de la miga, la distribución de los ingredientes y, por supuesto, el sabor. Quienes deseen participar pueden inscribirse y están en Necochea o alrededor lo pueden hacer en la Dirección General de Cultura, ubicada en calle 62 Nº 2171; además está la opción de comunicarse por WhatsApp al 2262-218227, en el caso de quienes se encuentran lejos.

Pero no hace falta participar para formar parte del evento. Parte fundamental de esta fiesta gastronómica será la degustación, asi que quienes se acerquen van a probar los mejores pan dulces de la región y aprovechar para stockearse antes de Navidad y Año Nuevo.

Cómo llegar a Necochea desde Ciudad de Buenos Aires

Necochea se encuentra a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una buena opción para quienes buscan una escapada a la Costa Atlántica. Para llegar en auto, se puede tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Ruta Provincial 2 hasta Mar del Plata, para luego seguir por la Ruta Provincial 88 hacia Necochea.

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más habitual es por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2 hasta Coronel Vidal. Desde allí, se continúa por las rutas provinciales 55 y 227, pasando por Balcarce, hasta llegar a Necochea. El trayecto es de aproximadamente 500 kilómetros y demanda unas 6 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.