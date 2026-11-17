En el contexto de crisis actual, la mayoría de los argentinos consultados por una reciente encuesta revelaron que la mejora salarial es el principal motivo para buscar cambiar de trabajo. Un paquete de beneficios más amplio y las posibilidades de crecimiento profesional también aparecen entre las prioridades de los empleados.

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El dato surge del Global Workplace Joy Index, elaborado por Edenred a partir de las respuestas de 17.450 trabajadores y 8.920 líderes de Recursos Humanos de distintos países. En la muestra local participaron 500 empleados y 200 responsables de gestión de personal.





Al consultar cuáles serían los principales motivos para buscar otro empleo, el 59% de los encuestados señaló que lo haría por una remuneración más alta. En segundo lugar apareció la posibilidad de acceder a un paquete de beneficios superior al actual, con el 31% de las respuestas. El desarrollo profesional quedó tercero, con el 26%.

Cómo se ubica Argentina en el ranking de bienestar laboral

El estudio también midió el bienestar en los espacios de trabajo a través de diez indicadores, entre ellos la energía, el orgullo de pertenecer a una organización, el propósito de las tareas, los vínculos con los compañeros, el reconocimiento y el agotamiento. En la clasificación global, Argentina obtuvo 66 puntos y se ubicó en el séptimo puesto entre los 27 países relevados, por encima del promedio general de 63.

Sin embargo, la posición cambia cuando se compara con el resto de América Latina: el país quedó quinto entre seis naciones incluidas en la medición. México y Perú encabezaron el listado regional, con 72 puntos cada uno. Detrás se ubicaron Brasil, con 70, y Chile, con 69. Argentina quedó con 66 puntos, apenas por encima de Uruguay, que registró 65.

Otro de los aspectos que destaca el informe es la distancia entre la evaluación que hacen los trabajadores de su propio bienestar y la mirada de quienes tienen a cargo la gestión de Recursos Humanos. En Argentina, los empleados calificaron cómo se sienten en el trabajo con un promedio de 6,7 sobre 10. Los responsables de Recursos Humanos, en cambio, estimaron que el bienestar de sus equipos alcanza los 7,5 puntos. "Esta brecha de percepción de 0,8 puntos, menor que la global de un punto, señala la importancia de profundizar la escucha y acercar las decisiones de gestión a las expectativas de las personas", plantea el relevamiento.

La investigación también pone el foco en el peso de las prestaciones adicionales al salario. A nivel global, el 63% de los trabajadores considera que los beneficios son tan importantes como la remuneración básica o incluso más relevantes. La cantidad de prestaciones que reciben también muestra diferencias según el nivel de bienestar: quienes registran indicadores altos acceden, en promedio, a cinco beneficios, mientras que aquellos con niveles bajos reciben tres.