No es Buenos Aires: la provincia argentina que quedó entre las favoritas de Sudamérica según miles de viajeros

En la encuesta "World's Best Awards" 2025 de la prestigiosa revista Travel + Leisure, los lectores eligieron a Mendoza como la segunda mejor ciudad de Sudamérica -solo superada por Cuzco (Perú)-, que se llevó el primer puesto por tercer año consecutivo.

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Buenos Aires, por su parte, quedó en el sexto lugar consolidándose como un destino de referencia en la región. El ranking, que incluye 10 ciudades de Centro y Sudamérica, destaca la historia bien preservada, la excelente gastronomía y la conexión genuina con los viajeros como los factores clave que llevaron a los lectores a elegir estas ciudades.

¿Qué valoraron los lectores de Travel + Leisure?

Los lectores de la revista destacaron ciudades donde sienten que su tiempo, energía y dinero están bien invertidos. Este año, casi todas las ciudades seleccionadas pertenecen a Sudamérica. Lima (Perú) quedó en el cuarto lugar, siendo valorada por su arquitectura ecléctica, su vibrante escena cultural y su oferta gastronómica, que sigue mejorando gracias al barrio de Barranco.

Cartagena (Colombia) ocupó el noveno puesto y los lectores elogiaron su oferta culinaria y cultural a precios accesibles. "Había tanto para ver y hacer, con sus sitios históricos, museos y la Ciudad Amurallada. La gente era increíblemente cálida y amable en todos lados. La comida y la música en Getsemaní y el centro histórico eran excelentes", comentó un lector.

Guatemala también tuvo su representante: Antigua Guatemala quedó en el tercer lugar. Los votantes destacaron la amplitud de experiencias y la hospitalidad de su gente. "Ciudad hermosa, arquitectura impresionante y excelente comida. Gente cálida y amable, y muchas actividades en la zona, desde turismo hasta senderismo en volcanes", compartió otro lector.

Mendoza, la segunda mejor ciudad de Sudamérica

Mendoza se posicionó como la segunda mejor ciudad de Sudamérica, con un puntaje de 88,41, solo detrás de Cuzco (90,33). La provincia argentina fue reconocida por su combinación de historia, cultura, gastronomía y la calidez de su gente. La región mendocina es famosa por sus bodegas, sus paisajes de montaña y su oferta de turismo activo. La cercanía con la Cordillera de los Andes y el cerro Aconcagua, sumada a la excelente producción vitivinícola, convierten a Mendoza en un destino que cada vez atrae a más viajeros internacionales.

Buenos Aires también estuvo en el ranking: la ciudad porteña se ubicó en el sexto lugar, con un puntaje de 82,75. La capital argentina sigue siendo un destino de referencia en la región, con su oferta cultural, gastronómica y su arquitectura única. El ranking completo incluye también a São Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Río de Janeiro (Brasil).

El ranking completo de las mejores ciudades de Sudamérica 2025

Cuzco, Perú – 90,33 Mendoza, Argentina – 88,41 Antigua Guatemala, Guatemala – 84,95 Lima, Perú – 84,71 São Paulo, Brasil – 83,89 Buenos Aires, Argentina – 82,75 Bogotá, Colombia – 82,55 Quito, Ecuador – 81,83 Cartagena, Colombia – 81,80 Río de Janeiro, Brasil – 80,74





El reconocimiento de Travel + Leisure posiciona a Mendoza como un destino de clase mundial, destacando su oferta turística integral y la calidad de su experiencia para los viajeros. La provincia se suma así a la lista de los lugares más recomendados del continente, y el ranking refuerza el atractivo de Argentina como destino turístico de primer nivel en Sudamérica.