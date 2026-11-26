El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre las diarreas agudas y advirtió aumentos inusuales de casos y posibles brotes. En este marco, lo definió como evento prioritario. La decisión se enmarca en los escenarios climáticos asociados al fenómeno El Niño.

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De esta manera, definió a las diarreas agudas, evento priorizado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con el objetivo de fortalecer su vigilancia y facilitar la detección oportuna de aumentos inusuales de casos y posibles brotes. La decisión se enmarca en los escenarios climáticos asociados al fenómeno El Niño, que podrían generar precipitaciones intensas, inundaciones e interrupciones en los sistemas de agua y saneamiento, condiciones que incrementan el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua, los alimentos y la vía fecal-oral.

A partir de esta incorporación, la información epidemiológica sobre las diarreas agudas se actualizará cada dos semanas. Según explicó la cartera sanitaria, el seguimiento permitirá identificar cambios en el comportamiento de la enfermedad, evaluar el riesgo sanitario y orientar oportunamente las medidas de prevención y control.

Los casos reportados

Entre la semana epidemiológica 1 y la 43 de 2026 se notificaron 578.418 casos de diarrea aguda en todo el país, lo que representa una disminución del 18,3% respecto del mismo período de 2025 y del 9,6% en comparación con el promedio registrado entre 2021 y 2025. La tasa de notificación fue de 1.208 casos cada 100.000 habitantes.

Del total de casos, 128.276 correspondieron a menores de cinco años, que representaron el 22% de las notificaciones. En ese grupo etario, la cantidad de casos se ubicó un 26,6% por debajo del promedio de los años anteriores.

Sin embargo, el análisis por regiones mostró diferencias en la evolución de las notificaciones. La región Centro fue la única que registró una cantidad de casos superior a su promedio histórico para el mismo período, con un incremento del 8,2%. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por las subas en Santa Fe (50,8%), la Ciudad de Buenos Aires (39,2%) y la provincia de Buenos Aires (4,1%), mientras que Córdoba y Entre Ríos presentaron descensos.

En las demás regiones, los registros se ubicaron por debajo de sus respectivos promedios históricos. Cuyo presentó una reducción del 36,4%; el NOA, del 18,8%; el Sur, del 15,2%; y el NEA, del 11,2%. No obstante, también se observaron aumentos puntuales en algunas jurisdicciones, como Chaco, con una suba del 12,8%, y La Rioja, con un incremento del 44,6%.

En este contexto, y ante la posibilidad de que los eventos climáticos asociados a El Niño provoquen lluvias intensas e inundaciones, el Ministerio de Salud detalló a El Destape que solicitó a los equipos sanitarios de las distintas jurisdicciones que fortalezcan la vigilancia epidemiológica y la notificación inmediata de posibles brotes de diarrea aguda.

Además, las autoridades sanitarias indicaron que, “ante la detección de un número inusual de personas con síntomas similares vinculadas por un espacio común o por el consumo de los mismos alimentos o agua, se debe activar una investigación epidemiológica”. El procedimiento contempla la búsqueda de personas afectadas y la identificación de posibles fuentes de transmisión.

Por último, el Ministerio recordó la importancia de registrar los casos estudiados por laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y comunicar los brotes a las autoridades sanitarias locales, provinciales y nacionales.