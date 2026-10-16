El Niño en las Cataratas del Iguazú: qué circuitos están cerrados al público y qué pasa con el precio de las entradas

La crecida del río Iguazú volvió a alterar las visitas a las Cataratas del Iguazú. El aumento del caudal, que superó los 11.000 metros cúbicos por segundo, activó el protocolo de seguridad del Parque Nacional Iguazú y obligó a restringir el acceso a los circuitos turísticos que conducen a los saltos. La medida busca proteger tanto a los visitantes como a los trabajadores ante el riesgo que representa el avance del agua sobre las pasarelas.

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El fenómeno se desarrolla en un contexto de intensificación de las lluvias asociadas a El Niño, que mantiene en alerta a las cuencas hídricas de la región. De esa manera, el área Cataratas abrió el miércoles 14 de octubre con restricciones en los Circuitos Superior e Inferior, mientras que otros servicios continuaron funcionando.

A pesar de las limitaciones para recorrer los principales senderos, las autoridades confirmaron que el valor de las entradas se mantiene sin cambios.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú están cerrados por la crecida del río

El Parque Nacional Iguazú dispuso el cierre preventivo de los Circuitos Superior e Inferior, que permiten recorrer las pasarelas y acceder a distintos puntos de observación de los saltos. La restricción se implementó después de que el caudal del río superara los parámetros de seguridad establecidos para la circulación dentro del área protegida.

El umbral que activa el protocolo de cierre es de 11.000 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 11 millones de litros por segundo. Cuando se supera ese nivel, las autoridades inhabilitan las pasarelas y los balcones expuestos a la crecida para evitar accidentes.

La situación ya había obligado a cerrar el circuito Garganta del Diablo el lunes 12 de octubre. En ese momento, el caudal había superado los 12.000 metros cúbicos por segundo, después de triplicarse en apenas 48 horas. Según informó El Destape, la medida se tomó de manera preventiva mientras se evaluaba la evolución del río y el impacto de las lluvias sobre la infraestructura turística.

Aunque los circuitos Inferior y Superior habían permanecido abiertos durante aquella primera restricción, la nueva crecida llevó a ampliar las limitaciones. Las autoridades realizan un seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas para determinar cuándo será seguro habilitar nuevamente los recorridos.

Qué servicios siguen abiertos en el Parque Nacional Iguazú

Pese a las restricciones en los circuitos que conducen a los saltos, el área Cataratas mantiene habilitados varios servicios para los visitantes. De acuerdo con la información publicada por Infobae, continúan funcionando:

El Centro de Visitantes Yvyrá Retá.

El espacio Territorio Yaguareté.

El Tren Ecológico de la Selva.

Los locales gastronómicos y comerciales del predio.

La excursión náutica Gran Aventura.

Los restaurantes El Fortín y La Selva.

El Hotel Gran Meliá.

Sin embargo, la disponibilidad de estos servicios no implica que sea posible acceder a las principales pasarelas. Las restricciones pueden cambiar según la evolución del caudal y las evaluaciones de seguridad, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú antes de viajar.

Cataratas del Iguazú.

La crecida también tuvo consecuencias fuera del área turística: durante el episodio se dispuso el cierre preventivo de la Ruta Nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco. Además, el monitoreo alcanzó la operatoria náutica de Puerto Iguazú.

Cuánto cuestan las entradas a las Cataratas del Iguazú y qué pasa con los precios

Uno de los interrogantes de los turistas es si las restricciones implican una reducción en el precio de los ingresos. Las entradas al Parque Nacional Iguazú mantienen sus valores habituales, sin modificaciones pese a los cierres preventivos.

La decisión significa que los visitantes deben tener en cuenta que el acceso al área protegida no garantiza la posibilidad de recorrer todos los circuitos. La apertura parcial depende de las condiciones del río y de los protocolos de seguridad vigentes.

Por eso, antes de organizar una visita, conviene verificar tanto el estado de los senderos como las condiciones de ingreso en los canales oficiales. La situación puede modificarse de una jornada a otra: el parque ya había atravesado cierres y reaperturas durante octubre, a medida que variaba el caudal.

Las autoridades vinculan este escenario con las precipitaciones asociadas a El Niño y anticipan que las crecidas podrían continuar durante el período de lluvias estacionales, hasta que se estabilicen las cuencas de la región trinacional del Iguazú.

En este contexto, la prioridad es preservar la seguridad de los visitantes y del personal del parque. La reapertura de los circuitos dependerá de que el caudal descienda y las condiciones permitan volver a utilizar las pasarelas sin riesgos.