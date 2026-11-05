El Niño azota a Misiones: registra destrozos en viviendas, rutas cortadas y redes eléctricas afectadas

Un fuerte temporal de lluvia y viento, asociado al fenómeno de El Niño, golpeó este miércoles 5 de noviembre a Misiones y dejó viviendas destruidas, escuelas dañadas, árboles y postes caídos sobre rutas y caminos e importantes cortes de luz en distintas localidades. Según el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra, alrededor de 11 municipios resultaron afectados, aunque todavía no hay un relevamiento definitivo.

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En Posadas, la capital provincial, se acumularon 104,8 milímetros hasta las 13.30, casi el 60% de lo que llueve en promedio en todo noviembre. Hubo calles anegadas, demoras en el tránsito y fallas en los semáforos. La zona más castigada fue Panambí, sobre la costa del río Uruguay.

Panambí, bajo alerta por el temporal

Según el relevamiento policial, el fenómeno golpeó la zona por la mañana y duró unos cinco minutos. Las ráfagas afectaron Puerto Panambí, Puerto Rosario y varios parajes rurales, generando daños en viviendas, galpones de tabaco, plantaciones, maquinarias y vehículos.

“Hay alrededor de 60 familias afectadas, algunas con voladura de dos o tres chapas, otras con voladuras totales. Hay una casa totalmente destruida, que quedó solamente con la base”, describió Parra en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Los vecinos hablaron de un tornado, aunque ningún organismo meteorológico lo confirmó. “No tengo esa información técnica de que sea un tornado pero sí fue un viento muy potente, que cortó a una altura de tres o cuatro metros los eucaliptos y los pinos”, explicó el funcionario.

La Policía informó que tres personas sufrieron lesiones leves, entre ellas una mujer que fue golpeada mientras intentaba proteger a su hija de 10 años cuando el viento destruía su casa. Más de 100 efectivos fueron desplegados para asistir a los vecinos.

Escuelas y viviendas dañadas en otras localidades

El temporal también provocó daños en Itacaruaré, Jardín América, Aristóbulo del Valle, El Soberbio, Puerto Leoni, San Javier y Apóstoles, entre otras localidades. El intendente de Itacaruaré, José Álvez, definió el panorama como “desolador”.

Según el último balance policial, siete escuelas resultaron afectadas -cinco de ellas en Aristóbulo del Valle-, con desprendimientos de techos y otros daños. En Jardín América, además, el viento voló parte del techo de una fábrica de almidón.

Rutas y caminos afectados

La caída de árboles y postes complicó la circulación en las rutas provinciales 5 y Costera 2, en la ruta nacional 14 a la altura de Campo Grande y en numerosos caminos vecinales, que fueron despejados por equipos municipales y policiales.

Sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1435, un motociclista de 46 años chocó contra un árbol caído y fue trasladado a Posadas para estudios de mayor complejidad. En Jardín América, además, vecinos rescataron a un nene que era arrastrado por la corriente del arroyo San Martín. Ninguno de los cinco chicos que jugaban en el lugar sufrió lesiones.

Cortes de luz en Misiones

Energía de Misiones logró restablecer las líneas de alta tensión que abastecen a Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Dos de Mayo, San Vicente y El Soberbio. Según la empresa, muchas de las fallas se debieron a cortezas de eucaliptos que el viento arrastró y que se enredaron en las líneas, provocando cortocircuitos.

Sin embargo, todavía quedaban averías en zonas rurales, especialmente en El Soberbio y el Alto Uruguay, y la empresa no descartó nuevas interrupciones.

Según las proyecciones, El Niño podría intensificarse entre noviembre y diciembre y extender sus efectos a los primeros meses de 2027. Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.