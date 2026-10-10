Del neuropsiquiátrico a Spotify y la cantante llegó a Nueva York con su música: el proyecto que fomenta la salud mental en comunidad

La salud mental en Argentina atraviesa un momento crítico con tasas de suicidios que superan a los accidentes viales y homicidios como causa principal de muerte. En este marco y frente a los constantes recortes y ataques llevados adelante por el presidente Javier Milei, surgió un proyecto que busca correr el foco del diagnóstico individual hacia los vínculos comunitarios. “No está solo en tu cabeza” plantea que los padecimientos no son únicamente privados, sino sociales y colectivos.

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El periodista Juan Manuel Vera Visotsky y la fotógrafa Magalí Agnello, quienes impulsan el proyecto, detallaron a El Destape que el recorrido se propone visitar distintos puntos del país para conversar con quienes atraviesan, acompañan y piensan la salud mental en primera persona. La iniciativa se apoya en entrevistas, registros fotográficos y relatos que devuelven protagonismo a las voces de usuarias y usuarios del sistema.

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"Con el proyecto buscamos ponderar el rol de las comunidades para el cuidado de la salud mental. Nos gusta pensar la salud mental como una mesa con tres patas, que son la terapia, la psiquiatría y la comunidad. Las tres cumplen funciones distintas y dependiendo el caso, puede ser necesario sostener más una que otra. Pero todas son igual de importantes. Nuestras vivencias personales también están atravesadas por historias de recuperación y cuidado colectivo. Aislados no hubieramos podido salir adelante; y es lo que también aparece en las entrevistas que publicamos", enfatizaron los creadores a este medio.

En este marco, sostuvieron que "los mensajes y devoluciones que tenemos cuando publicamos en el blog y en el Instagram son estas historias de personas que quizás han vivido situaciones similares y que no saben a quién acudir". Contaron que les "ha pasado de recibir mensajes preguntando si podían hablar con nosotros, que no somos profesionales de la salud sino que nos dedicamos a la divulgación y la psicoeducación. Ahí es donde vemos la necesidad de reforzar la comunidad, que es la que cuida a largo plazo la salud mental".

También señalaron que recibieron mensajes de gente "que nos cuenta que tiene miedo a las medicaciones psiquiátricas o a ser vistos como 'locos' por tomar medicación. Ese es otro de los mitos que buscamos desarmar: el estigma que cargan quienes atraviesan estos padecimientos. La cabeza puede enfermarse y curarse como se enferman y curan otros órganos de nuestro cuerpo, con correcta ayuda profesional y acompañamiento".

"Nos parece fundamental subrayar que también es complejo acceder a buena calidad de salud mental sin acceso a una vida digna. Tener las necesidades básicas garantizadas (vivienda, alimentación, educación, servicios básicos) es la base para tener buena calidad de salud mental. Sin eso, un terapeuta o un psiquiatra por si solos no van a poder resolver mucho", enfatizaron.

No está solo en tu mente: dos historias en primera persona

En Córdoba, la historia de Los Pickles sintetiza la potencia del arte como dispositivo de salud mental. Nacidos en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial en 2006 como un taller de música, se transformaron en una banda de cuarteto y cumbia que hoy tiene 19 integrantes y un disco en Spotify.

“La locura del arte nos conecta y nos hace más felices”, dice Claudio, uno de sus miembros. El grupo atravesó momentos de incertidumbre, como la decisión del hospital de suspender talleres artísticos en 2022. Sin embargo, el Centro Cultural Graciela Carena les abrió las puertas y permitió que continuaran ensayando. Ese mismo año viajaron al Encuentro Latinoamericano de Arte y Salud Mental en Mar del Plata, donde su recital quedó registrado en un álbum.

Juliana, la primera coordinadora mujer, recuerda que llegó en 2015 recomendada por una docente. “Retomé el contacto con la música por Los Pickles. Mi tesis, mi embarazo, todo giró en torno a ellos”, cuenta. Su historia muestra cómo el espacio se convirtió en una familia elegida, donde la música es también sostén emocional. La banda fue reconocida por el Ministerio de Cultura como “Punto de Cultura” y seleccionada en convocatorias del INAMU. Además, organizó festivales y produjo canciones propias que hoy circulan en plataformas digitales. “Esto es todos los días concretar un sueño”, resume Diego, otro de los coordinadores.

La experiencia de Los Pickles revela que un neuropsiquiátrico puede ser también un espacio de creación y encuentro. “Del neuropsiquiátrico al escenario”, repiten sus integrantes que reivindicaron que la salud mental no se reduce al encierro, sino que puede abrirse a la comunidad a través del arte.

De la habitación a Nueva York

En paralelo, la cantautora Carmen Sánchez Viamonte transformó sus padecimientos psicológicos en canciones que hoy generan catarsis colectiva. Su tema “Pensamientos Intrusivos”, escrito durante la pandemia, se convirtió en himno generacional.

“Mi generación y la ansiedad me tienen cansada de verdad”, canta, y el público responde a coro. En un recital de 2024, la conexión con el público fue tan intensa que Carmen confesó: “La conexión con el público me ayudó a sanar. Me hace sentir segura y a salvo”. La música, en su caso, se volvió un puente entre la experiencia individual y la comunidad que la acompaña.

Sus letras, nacidas de la soledad y la ansiedad, encontraron eco en jóvenes y adultos que reconocen en ellas sus propios miedos. “Cantar eso a los gritos es como un desahogo”, dijo Sebastián, periodista y productor radial. Candela, artista plástica, agregó: “Nos hace sentir representadas y valida lo que nos pasa”.

La historia de Carmen también remite a su infancia, cuando jugaba a ir a terapia en su habitación. Con los años, la terapia real, la familia y los amigos se convirtieron en pilares que le permitieron salir adelante. “Los pensamientos intrusivos siguieron ahí, pero dejaron de estar solos”, recuerda.

La pandemia del Covid-19 fue un punto de inflexión para Carmen, como también para muchos: el aislamiento intensificó la ansiedad, pero a la vez generó un espacio de creación.

“Me costaba levantarme de la cama. Literal sentía que si salía a la calle un auto me iba a matar”, confiesa. De esa experiencia surgió la canción que hoy es bandera de su público. Su recorrido artístico la llevó incluso a escenarios internacionales y compartió sus canciones en Nueva York con un público diverso que encontró en su voz un espejo de sus propias vivencias. “Nunca imaginé que un tema escrito en soledad podía resonar en otra lengua y otra ciudad”, dijo tras su presentación.