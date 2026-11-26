Un zoológico de Brasil registró el primer nacimiento de un guacamayo de Spix, un ave en peligro de extinción y que inspiró a la película Río (2011), de Disney. El nuevo ejemplar representa un paso fundamental para los esfuerzos de recuperación de esta especie, ya que sólo quedan unas 330 en el mundo.

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Todos los ejemplares que aún resisten se encuentran en cautiverio. La cría es una hembra llamada Hope (Esperanza) y nació hace un mes en un zoo de San Pablo, pero fue presentada oficialmente este martes por las autoridades ambientales y especialistas.

El guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), un ave azul originaria del nordeste de Brasil, inspiró a los protagonistas Blu y Perla de la película animada Río.

¿Es posible recuperar al guacamayo de Spix?

Hope recibe alimentación asistida cuatro veces al día. A un mes de haber nacido, recién sus plumas comenzaron a adoptar el color azul característico de la especie. La bióloga Fernanda Vaz Guida expresó que están "muy emocionados", ella es responsable del programa de aves del zoológico y que está pendiente del bienestar del polluelo.

Los biólogos depositan Hope sus expectativas de poder recuperar a la especie, extinta en la naturaleza desde el año 2000. Cerca de la jaula donde se encuentra la cría llegaron a convivir adultos que pueden medir hasta 57 centímetros y a pesar alrededor de 400 gramos. Estos guacamayos habían llegado al zoo en 2023 cedidos por el gobierno federal y un año después se inauguró un centro de conservación para albergarlos.

El nacimiento de un guacamayo de Spix es toda una rareza porque su reducida población y la existencia de vínculos de parentesco crearon una falta de variabilidad genética que complica la reproducción. "Es difícil encontrar una pareja compatible; el proceso es complejo y demanda mucha técnica", explicó Vaz Guida.

Esta dificultad se vio reflejada en 2025, cuando los guacamayos que viven en el recinto tuvieron 38 huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado. Es por ello que, antes de ser reintroducidos en su hábitat natural, es necesario contar con una población genéticamente diversa.

Los esfuerzos gubernamentales

Según la agencia EFE, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, destacó la "competencia" de la ciencia brasileña para lograr la recuperación de la especie. "La reproducción en cautiverio es el camino", aseguró.

Sin embargo, el área de donde provienen los guacamayos es una zona árida en el interior del estado de Bahía, que aún enfrenta desafíos como la tala y la caza ilegales, factores que casi terminaron con la especie. A esta situación también se suma un virus importado a la región desde el extranjero que obligó a las autoridades a frenar los planes de poner en libertad a la especie hasta controlar la situación.

A pesar de las dificultades, el ministro Capobianco expresó que espera que en un "futuro próximo" estos guacamayos vuelvan a sobrevolar la zona. Por el momento, los planes de los biólogos para Hope pasan por presentársela a otro ejemplar joven e intentar el nacimiento de otro polluelo.