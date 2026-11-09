León XIV en Argentina: la historia de Pancho, el músico que conoció a tres papas

Francisco "Pancho" Chévez, músico santafesino y persona con discapacidad, fue saludado y abrazado por el papa León XIV este lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Con ese encuentro, ya conoció personalmente a tres papas: Juan Pablo II en 1987, Francisco en 2018 y ahora León XIV.

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El abrazo de León XIV en el Cottolengo

Panchito estaba en la primera línea de la multitud que esperaba al Papa. La transmisión oficial registró el momento en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa, se acercó para hablarle y lo abrazó.

Antes del encuentro, el armonicista de Capitán Bermúdez había adelantado que quería transmitirle al Pontífice "un mensaje de amor y de paz".

El saludo se dio en la misma visita en la que el Papa les dijo a los residentes del Cottolengo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición". En ese mensaje, León XIV sostuvo además que el progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad.

Juan Pablo II: la Primera Comunión en Rosario

La historia de Panchito con los papas comenzó cuando tenía apenas ocho años. El 11 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, recibió su Primera Comunión de manos del pontífice.

En una entrevista con el medio La Capital, Chévez recordó la importancia de aquel momento: "Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos. Esta bendición significó mucho para mí, para mi familia y para todos los que me quieren".

Francisco: el encuentro en el Vaticano

Más de tres décadas después, en junio de 2018, conoció a Francisco en el Vaticano. Viajó a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, donde vive desde su nacimiento. El recorrido incluyó además la visita a una institución francesa que trabaja con personas con discapacidad.