El museo de mariposas más grande del mundo: queda en Buenos Aires, tiene más de 70.000 ejemplares y muy pocas personas lo conocen.

El museo de mariposas más grande del mundo queda en Argentina, a menos de 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pero muy pocas personas lo conocen. Reúne más de 70.000 mariposas de diferentes tamaños y colores, además de insectos de todo tipo. Es un museo único que combina naturaleza, ciencia y una historia familiar que vale la pena conocer.

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El Museo Mariposas del Mundo queda ubicado en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y reúne una colección que comenzó con la pasión de un hombre por descubrir y estudiar estas especies, explica el creador de la cuenta Vivamos BA. Aunque se encuentra relativamente cerca de CABA, todavía es un destino poco conocido para quienes buscan propuestas diferentes para una escapada.

Museo de Mariposas del Mundo: su historia familiar detrás

El origen del museo se remonta a Andrés Varga, quien dedicó su vida a recorrer distintos lugares del mundo en busca de mariposas e insectos. Con el paso de los años, su pasión se transformó en una colección extraordinaria que hoy sigue creciendo a través del trabajo de sus hijos: Sabrina, Liz, Ingrid y Andrés.

Entre todo lo que se puede ver, se destaca la mariposa considerada la más grande del mundo, reconocida internacionalmente y oficializada por Guinness World Records. Además, algunas especies descubiertas por Varga en el norte argentino llevan su apellido en su denominación científica. Detrás de cada insecto también hay años de exploración, investigación y dedicación familiar.

Cómo es el recorrido por el museo

El recorrido permite conocer una enorme variedad de mariposas e insectos, con formas, tamaños y colores que llaman la atención incluso de quienes no son aficionados a la naturaleza. El espacio también cumple un papel importante en la investigación científica y en la concientización sobre la necesidad de proteger estas especies y sus hábitats. También se puede ver la liberación de una mariposa recién salida de su capullo.

Dónde queda el Museo Mariposas del Mundo y cuánto cuesta la entrada

Dirección : Italia 650, San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Entrada : $10.000 por persona, según la información disponible.

Horarios: de martes a sábados, de 10 a 18.

El recorrido dura aproximadamente una hora, aunque los visitantes pueden quedarse más tiempo. Para disfrutar la visita con más tranquilidad, se recomienda ir durante la semana. El lugar también cuenta con una tienda de recuerdos donde se pueden comprar objetos relacionados a las mariposas.