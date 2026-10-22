Murió un empresario tras volcar en la misma ruta donde falleció su padre hace siete años

Un empresario, de 38 años, murió este miércoles tras volcar sobre la Ruta Nacional 3 por causas que aún no pudieron ser determinadas. El siniestro ocurrió en el mismo camino donde había fallecido su padre hace siete años en otro siniestro vial.

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La víctima, identificada como Santiago Felipe Fiocchi, era oriunda de Tierra del Fuego y conducía una coupé Toyota 86 GR. El despiste se produjo a la altura del kilómetro 2868, en el sector de estancia San Luis, un tramo ubicado entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin.

Según los primeros informes, circulaba con destino hacia Tolhuin. Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de la frenada y del posterior desvío hacia la banquina de tierra, informó el medio local Resumen Policial.

¿Dónde se produjo el accidente?

El tramo donde se registró el siniestro es una recta que presentaba condiciones óptimas de transitabilidad, de acuerdo a los primeros reportes. Después de salirse de la calzada, el vehículo siguió varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho.

El vehículo quedó a casi 100 metros del punto de despiste, una distancia que -según fuentes de la investigación- daría cuenta de que el conductor circulaba a una velocidad elevada.

Los equipos de emergencia encontraron a Fiocchi sin vida en el interior del deportivo con el cinturón de seguridad puesto, circunstancia que abrió interrogantes sobre qué fue lo que provocó la pérdida de control.

Una de las posibilidades que se barajan es un factor frecuenta en las rutas de la Patagonia sur: la presencia de guanacos en el camino. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia arribaron a la zona, no divisaron animales en los alrededores.

Otra de las causas que podría explicar lo sucedido es el uso del celular al volante, opción que está prácticamente descartada ya que el sector donde se produjo el vuelvo no hay señal de telefonía celular.

Una tragedia familiar en la misma ruta

Pablo Fiocchi, el padre de Santiago, había muerto en 2019 a los 60 años también como consecuencia de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3. Era fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, la empresa familiar que administraba concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

En ese entonces, el empresario circulaba en una moto por un sector más urbano de la misma ruta, cuando fue embestido por una camioneta que salía de una obra en construcción.

Tras la pérdida de su padre, Santiago asumió la conducción de la firma con sede en Río Grande. Según información de LinkedIn, dos de sus hermanas lo acompañaban, una como directora de administración y finanzas y la otra en el área de marketing y publicaciones corporativas.