La emotiva charla de Taty Almeida con Dalma Maradona

Taty Almeida, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le envió un conmovedor saludo a Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona, en este día tan doloroso para el mundo, y la actriz le respondió con un cálido mensaje recordando la lucha de Madres.

"Hola Dalma. Soy Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. No pretendo que me llames ni que me contestes. Nada más quería que sepas que todas las madres, el mundo, el mundo, está con Diego", arrancó su audio la referente en derechos humanos y conductora de El Destape Radio.

"Estamos despidiéndolo con mucho dolor pero con un recuerdo maravilloso. Recibe nuestro cariño y el recuerdo maravilloso que nos ha dejado Diego. Diego único. El mundo está de luto", afirmó la Madre de Plaza de Mayo y auguró: "No va a faltar oportunidad más adelante en que podamos vernos y abrazarnos personalmente".

Inesperadamente, Dalma respondió el mensaje y le agradeció el saludo: "Hola Taty hermosa. Te admiro, te quiero, admiro tu lucha. Te agradezco este mensaje. Como vos dijiste no va a faltar oportunidad para conocernos y abrazarnos".

"Te agradezco todas tus luchas. Se lo que mi papá quería a todas las Madres de Plaza de Mayo asique te agradezco mucho este llamado. Te pido disculpas no puedo ni hablar", manifestó con la voz quebrada la hija del Diez. .

Despedida de Maradona

El velatorio de Diego Armando Maradona, quien falleció ayer a los 60 años, comenzó hoy a las 6:00 en Casa Rosada, donde una multitud le da el último adiós. Poco después de la 6:00 se produjeron disturbios y corridas llegando a la puerta de Balcarce 50 pero con el correr de los minutos se lograron tranquilizar los ánimos.



Por decisión de la familia el velorio será a cajón cerrado y se extenderán por 10 horas por disposición de la familia. El ingreso se está desarrollando por Avenida de Mayo y 9 de Julio, entrando a la Casa Rosada por Balcarce 50.



Los familiares e invitados de la familia Maradona pueden hacer su ingreso por la entrada de explanada de avenida Alem, esquina Rivadavia, donde pasaron muy temprano la familia, sus compañeros de la Selección Argentina y Guillermo Coppola, entre otros.