Tras el escándalo por el grupo de empleados de la funeraria Sepelios Pinier que se sacaron una foto al lado del cuerpo de Diego Armando Maradona, uno de ellos, Claudio, rompió el silencio, explicó la situación y pidió perdón.

En una entrevista con Radio 10, el ex empleado se excuso: "Soy de las personas que no piensan en sacarse fotos con fallecidos, lo que pasó fue que estábamos acomodándolo para que se lo lleven y me dice mi hijo 'flaco' y levanté el pulgar. Pido respeto y perdón a toda la familia".

"Pido perdón a todos, le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado y estuve cerca de Maradona en vida y no le pedí una foto. No lo hice en vida. Pido perdón", expresó.

Acto seguido, intentó explicar lo sucedido: "Jamás pensé que lo iban a subir o a pasar a un grupo. Pido perdón a la familia. Eran los nervios de que quede bien Maradona, que se lo llevaban a Casa Rosada para que Claudia, Giannina y Dalma se pudieran despedir".

Claudio intento argumentar su accionar, de que fue una distracción o los nervios del momento, que la foto no fue sacada con su celular, que no lo pensé, las consecuencias de eso fue que lo despidieran de la empresa. "Pido disculpas a la toda la familia Maradona y la funeraria no tiene la culpa de todo esto", sentenció.

La foto se viralizo por grupos de WhatsApp, pero no fue publicada en ningún medios. A penas se dio a conocer que existía esa foto, en las redes sociales repudiaron el accionar del trabajador y la actitud por la falta de respeto a la pérdida de la familia y de todo el pueblo.