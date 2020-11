La Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, manifestó su tristeza por la muerte de Diego Maradona: "¿Cómo voy a estar? Como estamos todos, muy tristes. Son días que uno no espera que lleguen". "Hasta el último rincón del mundo está llorando", aseguró Hebe.

En diálogo con El Destape Radio, la dirigente de Derechos Humanos destacó que Maradona "siempre tuvo el corazón en Villa Fiorito" y que nunca cambió. De todas formas, reconoció: "Los que lo conocíamos veíamos que su mirada no era la de antes. Era triste".

"Diego tenía una mirada tan tierna", recordó Hebe y señaló que "tenía mucha ternura y una lealtad a sus principios que por eso lo quiere todo el mundo. Era mágico e inteligente como él solo".

Durante la entrevista con Roberto Navarro, Hebe rememoró con aprecio los encuentros que tuvo con El Diez a lo largo de su vida: "Los encuentros que tuve con Diego siempre fueron muy cariñosos, tiernos, sencillos, era un ser humano único". "Si yo decía algo el primero que me mandaba cariños era él", admitió.

"Tuvo todo lo que muchos quisieron tener y nada de lo que él quería", indicó Hebe y recordó una anécdota: "Me decía que nadie sabe lo difícil que era ser Maradona". "Él quería tener libertades que no tenía, porque lo acosaban", señaló la Presidenta de Madres.

Uno de los momentos que le quedaron grabados a Hebe fue cuando Maradona asistió al acto del No al ALCA en Mar del Plata. "En el NO al ALCA me miraba con una ternura....", admitió Hebe.

La dirigente de Derechos Humanos concluyó diciendo: "No hay otro Perón, otra Evita, otro Fidel, ni otro Che, ni otro Maradona".