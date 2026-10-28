La Municipalidad de Quilmes reactivó la licitación para implementar el estacionamiento medido en distintas zonas comerciales del distrito, un sistema digital que regulará el uso de los espacios para dejar los vehículos en la vía pública.

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El proyecto había quedado suspendido mientras la gestión local respondía consultas y observaciones de las empresas interesadas en participar del proceso, que ahora cuenta con un nuevo cronograma para avanzar hacia la contratación de un concesionario.

La medida alcanzará sectores de Quilmes Centro, Bernal Centro y Quilmes Oeste, aunque el cobro todavía no comenzará de inmediato: primero deberán evaluarse las propuestas, adjudicarse el servicio y completarse los preparativos para su puesta en marcha.

¿En qué zonas de Quilmes funcionará el estacionamiento medido?

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) se aplicará en tres sectores del partido. En Quilmes Centro, abarcará distintos tramos de las avenidas Brandsen, Hipólito Yrigoyen y Alberdi, además de las calles Paz y Olavarría. En Bernal Centro, comprenderá sectores de las avenidas San Martín, Belgrano y Zapiola, junto con las calles Don Bosco, Lavalle y Avellaneda.

En Quilmes Oeste, el esquema incluirá la avenida Carlos Pellegrini, entre las vías del Ferrocarril Roca y Andrés Baranda, y el área delimitada por Entre Ríos, Vicente López, Islas Malvinas y la propia avenida Baranda

¿En qué horas funcionará el estacionamiento medido de Quilmes?

El sistema de estacionamiento medido de Quilmes funcionará de lunes a viernes, de 8 a 20 hrs, y los sábados, de 9 a 14 hrs. Los domingos y feriados quedarán excluidos.

¿Cómo se podrá pagar el estacionamiento medido de Quilmes?

Los conductores podrán abonar mediante una aplicación para celulares, una plataforma web, comercios adheridos o Quibot, el chatbot del Municipio. No habrá cobradores manuales en la calle. Una vez estacionado el vehículo, tendrán diez minutos para registrar la operación, aunque ese lapso se computará dentro del tiempo que deberán pagar.

La carga mínima será de 15 minutos y se permitirá estacionar durante un máximo de tres horas por cuadra. Una vez alcanzado ese límite, no se podrá renovar el tiempo en el mismo lugar, una condición prevista para favorecer la rotación de vehículos en las zonas comerciales.

La ordenanza también contempla exenciones para los frentistas de las áreas alcanzadas y las personas con discapacidad, quienes deberán registrarse previamente para acceder al beneficio. Quienes no abonen el estacionamiento o excedan el tiempo autorizado podrán recibir sanciones, mientras que el sistema también prevé el acarreo de vehículos en infracción.

¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo estacionamiento medido de Quilmes?

El nuevo calendario de la licitación establece el 6 de noviembre como fecha límite para retirar los pliegos, el 10 de noviembre para presentar ofertas y el jueves 12 de noviembre, a las 11, para la apertura de sobres en la Secretaría de Hacienda municipal, ubicada en Alberdi 500. La concesión prevista será de diez años, con posibilidad de prórroga.

Además del estacionamiento medido, el procedimiento incluye la contratación de herramientas de fiscalización electrónica del tránsito y controles de peso y dimensiones para vehículos de carga. La fecha de inicio del cobro y el valor de la tarifa se conocerán una vez que avance el proceso de adjudicación y se complete la implementación del servicio.