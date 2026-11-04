Una muestra con 200 obras y piezas inéditas de esculturas y grabados tiene entrada gratis para jubilados: en CABA, fácil y rápido de llegar

La exposición, curada por Teresa Riccardi y Ayelén Pagnanelli, se organiza a partir del mayor acervo del artista, conservado por el Museo Sívori, e incorpora piezas que se exhiben por primera vez al público. La muestra reúne esculturas en mármol, bronce, piedra, yeso y madera, junto con dibujos y monocopias que permiten apreciar la amplitud de su búsqueda plástica. El recorrido revisita algunas de las facetas más reconocidas de su producción, como la emblemática serie de las Madres del pueblo, y explora sus vínculos con la bohemia de Boedo, los orígenes del tango y los llamados artistas del pueblo.

{{{htmlAmp}}}

Al mismo tiempo, pone el foco en aspectos menos difundidos de su trayectoria, como su producción decorativa vinculada al Art Nouveau, sus retratos escultóricos y las obras realizadas por encargo. La muestra es el resultado del sostenido trabajo de investigación, catalogación y restauración que el Museo Sívori viene desarrollando sobre el acervo de Riganelli, integrado por más de 800 obras. Como parte de ese proceso, y gracias a un proyecto de mecenazgo, el museo presenta por primera vez una colección digital que permitirá acceder a imágenes, documentación e información especializada del patrimonio de la Ciudad.

Quién fue Agustín Riganelli

Nacido en 1890 y fallecido en 1949, Riganelli fue uno de los escultores argentinos más destacados de la primera mitad del siglo XX. Hijo de inmigrantes de origen humilde, se formó de manera prácticamente autodidacta. Desde muy joven trabajó como ebanista y carpintero tallista, experiencia que dejó una huella decisiva en su lenguaje escultórico y en su versátil tratamiento de los materiales. Su producción abarcó la escultura, el dibujo y el grabado, y se caracterizó por una expresividad atenta en la representación de la figura humana.

Vinculado a los círculos intelectuales y artísticos del sur de la ciudad, desarrolló una obra atravesada por el interés por el mundo del trabajo, los cuidados y las mujeres que los realizan, y los sectores populares. Durante las décadas de 1920, 1930 y 1940 consolidó una trayectoria cuyo legado permanece también en el espacio público, a través de monumentos emplazados en la Ciudad de Buenos Aires.

Información para visitantes

La muestra se puede visitar en el Museo Sívori, ubicado en Avenida Infanta Isabel 555, Parque 3 de Febrero, frente al puente del Rosedal. El acceso es sencillo y rápido de llegar en transporte público. Los horarios son: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20; los martes permanece cerrado.

La entrada general cuesta $10.000 y para residentes argentinos o extranjeros con DNI es de $2.000. Los jubilados, docentes y estudiantes con acreditación, los menores de 12 años y las personas con discapacidad y un acompañante ingresan sin cargo todos los días. Además, los miércoles la entrada es gratuita para residentes argentinos. Las visitas guiadas para público en general se realizan los sábados, domingos y feriados a las 17, sin necesidad de reserva previa. La muestra podrá visitarse hasta el domingo 22 de noviembre de 2026.