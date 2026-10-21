Un agricultor encontró restos de un cohete chino en el condado de Stevens, en Minnesota, mientras cosechaba maíz. El artefacto había despegado a mediados de septiembre en el marco de un proyecto que busca competir con Starlink.

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El objeto metálico circular de 3,35 metros de diámetro fue hallado el 14 de octubre y analizado por Ars Technica, que concluyó que se trataba de la etapa superior de un cohete chino Zhuque-2E.

Ese día, la oficina del Sheriff del condado había recibido un aviso y confirmó el hallazgo en Scott Township, una zona rural al oeste del estado. “Los agentes confirmaron que había un objeto metálico grande, de unos 3,35 metros de diámetro, presuntamente un objeto espacial”, indicaron a través de un comunicado.

El recorrido del cohete antes de caer

El pasado 15 de septiembre, el cohete de la empresa china LandSpace había despegado desde Dongfeng, una zona de lanzamientos comerciales ubicada junto al centro militar de Jiuquan, en el noroeste del país asiático.

Media hora después de haber despegado, liberó diez satélites en una órbita polar circular de unos 900 kilómetros de altitud. Según medios locales, los satélites son parte de la red Qianfan, también conocida como “Mil Velas”, un proyecto con el que China busca competir con Starlink, la constelación de SpaceX.

El país lanzó 258 satélites Qianfan desde el 2024 con el objetivo de llegar a 1296 unidades para luego superar los 15.000. Tras soltar su descarga, la etapa superior del cohete encendió otra vez su motor para reducir la velocidad y salir de órbita; sin completar una vuelta entera a la Tierra.

El vuelo duró entre 75 y 80 minutos y recorrió medio planeta. Esa misma noche, usuarios habían reportado estelas de fuego que cruzaban el cielo sobre Kansas rumbo a Minnesota. Ars Technica logró vincular la caída con el lanzamiento del Zhuque-2E teniendo en cuenta el horario, la trayectoria y la dirección de esos registros.

¿Cómo es el cohete chino encontrado en Minnesota?

Según el sitio especializado, el tamaño del resto recuperado es mayor al de la mayoría de los objetos que logran sobrevivir a la reentrada a la Tierra, la cual es controlada sobre el océano.

Por lo tanto, el 15 de septiembre pudo haberse dado una maniobra de desorbitado fallida. Hasta el momento, LandSpace no se pronunció de manera pública sobre la caída de los restos.

En un vuelo anterior al Zhuque-2E en junio de este año, la etapa superior se fragmentó tras cumplir su misión y dejó decenas de piezas de basura en una zona de la órbita baja terrestre muy transitada.