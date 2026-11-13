El misterio del brote de hantavirus en el crucero: confirmaron que empezó en la Patagonia, pero no se sabe dónde ni cómo

El paciente cero se llamaba Leo Schilperoord, tenía 70 años, era ornitólogo y había nacido en los Países Bajos. Junto a su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, compartía la pasión por el avistaje de aves y había recorrido la Argentina en un motorhome, con paseos por Chile y Uruguay, antes de embarcar en el crucero. Los síntomas comenzaron el 3 de abril, dos días después de que el MV Hondius partiera de Ushuaia. Ese dato, aparentemente menor, fue clave para descartar otras hipótesis: el hombre no pudo haberse contagiado en Chile porque el intervalo entre su paso por ese país y el inicio de los síntomas superaba los 45 días considerados para evaluar posibles exposiciones. Su esposa también murió, y a la pareja le siguieron otros casos que confirmaron la transmisión interhumana a bordo.

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La reconstrucción que descartó el origen chileno

El 31 de enero, los neerlandeses habían llegado a la Argentina por el paso fronterizo Icalma, que une Chile con Villa Pehuenia, en Neuquén. El 12 de febrero volvieron a Chile y, a los cuatro días, cruzaron nuevamente al país por el paso Pehuenche. El intervalo de exposición hasta el primer síntoma fue de 46 días, lo que permite explicar la infección después de esa última entrada en territorio argentino. Los investigadores concluyeron que el contagio inicial ocurrió en áreas silvestres de la Patagonia argentina y no en la chilena. “Por el contrario, el brote representa el desplazamiento internacional de un virus que ya se sabía capaz de transmitirse entre seres humanos bajo determinadas condiciones”, escribieron los autores.

Un virus que ya circulaba en la región

El segundo trabajo, realizado por investigadores de la ANLIS Malbrán, estableció una relación genética entre el virus del crucero y otros detectados en la Patagonia entre 2018 y 2025. Uno de los más cercanos correspondió a virus identificados en dos hermanos que habían desarrollado síndrome pulmonar por hantavirus en 2018, en Villa Meliquina, Neuquén. Si bien ese hallazgo permitió reconstruir parte de la historia de un linaje viral que circulaba en la región años antes del episodio internacional, los investigadores no pudieron determinar con certeza el lugar ni el momento exactos en los que se produjo la infección inicial. Como ambos pasajeros neerlandeses habían fallecido sin poder proporcionar información sobre dónde estuvieron o si mantuvieron contacto con roedores, los científicos debieron recurrir a registros migratorios, información de autoridades locales y datos sobre la distribución del ratón colilargo para encontrar las posibles fuentes de exposición.

El hallazgo en Ushuaia y la alerta en Tierra del Fuego

A fin de junio, el Malbrán informó que los roedores capturados en Ushuaia en mayo como parte de la investigación permitieron detectar la presencia del virus en la provincia, algo de lo que no existía registro hasta el momento. La variante viral hallada está “emparentada” con el virus Andes, pero no coincide genéticamente con el que causó el brote en la embarcación. Con este resultado, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego, que desde la alerta sanitaria mundial afirmaban que la isla estaba libre de hantavirus por ausencia de casos detectados, tuvieron que intensificar la vigilancia ambiental y epidemiológica. La conclusión de los estudios es contundente: la fuente de infección del brote no puede determinarse con la información disponible actualmente, lo que pone de relieve la necesidad de ampliar la vigilancia viral en la región donde el virus Andes es endémico.