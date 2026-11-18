La colección de arte de la familia Blaquier sale a subasta este miércoles 18 de noviembre en Nueva York. Se trata de 12 obras de artistas impresionistas y postimpresionistas, como Vincent van Gogh, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Edgar Degas, que pertenecieron a Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier. La colección tiene un valor total de alrededor de 450 millones de dólares.

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Entre las piezas más destacadas se encuentra Châtaigniers en fleurs de Van Gogh, pintada en 1890 durante los últimos meses de vida del artista neerlandés, y Arlequin de Cézanne, un retrato de su hijo Paul. Sus valores giran en torno a los 180 millones y 120 millones de dólares, respectivamente.

Subastarán la colección de arte de la familia Blaquier. Foto: Sotheby´s

Por su parte, La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opéra, soleil d’après-midi en hiver, de Camille Pissarro, podría alcanzar entre 30 y 40 millones de dólares. Le sigue En Canot (Jeune fille à la barque), de Renoir, con una estimación de entre 25 y 35 millones. La colección también incluye Avant la course de Degas, valuada entre 20 y 30 millones de dólares, y Le Jardin des Tuileries de Monet, que podría venderse por entre 15 y 20 millones.

El catálogo también incluye obras de Paul Gauguin, André Derain, Maurice de Vlaminck, Alfred Sisley y Henri de Toulouse-Lautrec. En total, son 12 pinturas de 11 artistas que recorren distintos momentos del arte moderno, desde el impresionismo hasta las primeras experiencias del fauvismo.

La historia de la colección Blaquier-Arrieta

La historia de la colección comenzó en diciembre de 1974, cuando Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier visitaron la galería Lefevre, en Londres. Allí compraron una naturaleza muerta de Pierre Bonnard y comentaron que buscaban una obra de Gauguin. Ese encuentro dio inicio a una relación comercial y personal con los galeristas que se extendió durante años.

Según el relato de Desmond Corcoran, quien participó de aquella primera venta, durante los ocho años siguientes la pareja incorporó numerosas pinturas a su colección. Entre ellas se encontraban obras que habían pertenecido a colecciones reconocidas, como las de Albert Lasker y la familia Brody. Nelly Arrieta de Blaquier, además, tenía el deseo de organizar una gran subasta que reuniera las piezas que había atesorado junto a su marido.

Carlos Pedro Blaquier fue un empresario argentino, dueño de Grupo Ledesma, y presunto cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Fue procesado en causas relacionadas con secuestros ocurridos en Jujuy en 1976, entre ellos los hechos conocidos como la Noche del Apagón. En marzo de 2023 murió sin haber sido juzgado.