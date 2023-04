Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, para el sur de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro. Mientras tanto, en el sur de Santa Cruz y en todo el territorio de Tierra del Fuego rige otra advertencia por vientos y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

El sur de la provincia de Buenos Aires en localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Puan y Tornquist se encontraba esta mañana bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, indicó el organismo meteorológico. En esta zona se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual, y el SMN advirtió que las tormentas estarán acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

La advertencia que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", también se extiende a parte del este de Río Negro en la ciudades de Viedma, Conesa, Valcheta, Avellaneda, Pichi Mahuida y mesetas de Adolfo Alsina y San Antonio. En esta provincia se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, precisó el SMN.

Cuáles son las recomendaciones del servicio meteorológico

Para la población de estas zonas, el organismo nacional pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Tierra del Fuego y una porción del sur de Santa Cruz, en Río Gallegos y la costa de Güer Aike, por vientos del sector norte con intensidades sostenidas entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Para esta zona, el organismo nacional recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades.

Con información de Télam