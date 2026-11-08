Las mejores fotos de la Marcha del Orgullo 2026: color, diversidad y celebración en las calles porteñas

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario de la 35ª Marcha del Orgullo este sábado 7 de noviembre de 2026. Fue una multitudinaria movilización que reunió a miles de personas en el centro porteño. Con banderas, carrozas, música, intervenciones artísticas y consignas, la jornada combinó la celebración de la diversidad con el reclamo por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

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La Avenida de Mayo se llenó de colores, brillos, vestuarios extravagantes y expresiones de libertad, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. A lo largo del día, diferentes fotógrafos y participantes compartieron en internet distintas imágenes que retrataron el espíritu de la convocatoria y sus momentos más destacados. Las fotos reflejaron tanto la alegría y la fiesta de quienes salieron a las calles, así como la importancia de sostener los reclamos colectivos.

Marcha Orgullo 2026. Fotos: Kaloian Santos.

Las mejores fotos de la Marcha del Orgullo 2026

La 35ª edición de la movilización volvió a convertir el centro de la Ciudad de Buenos Aires en un espacio de encuentro para organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, además de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas que se acercaron para acompañar la jornada.

Las imágenes de este año muestran la diversidad de propuestas que formaron parte de la marcha: desde los looks elegidos especialmente para la ocasión hasta las banderas, los carteles con mensajes políticos y las intervenciones que acompañaron el recorrido. También quedaron retratadas las distintas generaciones que participaron de la convocatoria y las expresiones de afecto y celebración que caracterizan a este encuentro.

Marcha Orgullo 2026. Fotos: Kaloian Santos.

Marcha Orgullo 2026. Fotos: Kaloian Santos.

Marcha Orgullo 2026. Fotos: Kaloian Santos.

Cuáles fueron las consignas

Bajo la consigna "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", la movilización puso en primer plano las demandas históricas del colectivo. Entre ellas, se destacaron los reclamos por el acceso a la salud, la educación y el empleo, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas de inclusión y prevención de la violencia por prejuicio.

Uno de los momentos centrales estuvo dedicado al pedido de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores. Las organizaciones convocantes reclamaron la aprobación del proyecto de ley "Reconocer es Reparar", que propone una pensión y un sistema de asistencia integral para quienes sufrieron persecución estatal por su identidad de género.

Marcha Orgullo 2026. Fotos: Kaloian Santos.

Los artistas que llenaron las calles

La celebración también tuvo una importante propuesta artística, con presentaciones musicales distribuidas en distintos escenarios. María Becerra fue una de las figuras principales y estuvo a cargo del cierre musical, mientras que La Joaqui, Six Sex, K4OS y Roze también formaron parte de la programación. Además, participaron Tita Print, con un homenaje a Gilda a 30 años de su fallecimiento, Martín Cirio y distintos artistas y DJs de la escena musical y cultural. Las carrozas, los shows y las intervenciones acompañaron una jornada que volvió a reunir a miles de personas en las calles.