Caso Fernando Báez Sosa: las 10 frases de Máximo Thomsen en su última entrevista

“En Zárate salías al boliche y era muy normal ver dos o tres peleas, con baldosas, con botellas, cuchillos, armas. Yo me he peleado, no es algo que estoy orgulloso , no es lindo, pero es lo que pasa hoy en día. Y aprendés o te pasan por arriba ”.

“Uno les estaba haciendo burlas a mis amigos, ellos salieron corriendo y yo me metí. Después me enteré que había sido Fernando el que hizo burlas”.

“ Enzo (Comelli) le pega la primera piña. Yo fui atrás a meterme. Yo sentí que me pegaron una piña en el mentón y empecé a tirar piñas al aire. Después me enteré que le había pegado a Fernando”.

“Yo no me voy a esconder de algo que pasó. Desde el primer día quise contar todo, pero a mí no me dieron nunca una oportunidad. Yo quería contar que sí había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso”.