El día que Mauricio Macri calificó a los homosexuales como "desviados" y "enfermos"

A 10 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario, el presidente Alberto Fernández conmemoró la fecha en las redes sociales y afirmó que desde la aprobación de la norma Argentina "amplió sus derechos" y se convirtió en "una sociedad mejor". A contramano de esa reflexión, el archivo contra Mauricio Macri es demoledor: el ex presidente había afirmado que la homosexualidad es "una desviación" y "una enfermedad".

En una entrevista con el diario Página/12 en 1997 cuando Macri era presidente de Boca y había sido electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ex mandatario se había mostrado contrario a la incorporación de jugadores homosexuales a su equipo de fútbol. "Es una situación complicada. Es una enfermedad, no es una persona ciento por ciento sana", fue la respuesta de Macri a la consulta sobre los jugadores gays. Y fue más allá: calificó como una "desviación no deseada" a la homosexualidad.

"¿Qué quiere que le haga? Yo le tengo que decir lo que pienso ¿Qué voy a pensar? ¿Que lo que hacen está bárbaro? ¿Usted festejaría que su hijo fuera homosexual? Por favor", había dicho Macri en la entrevista con Página/12. "El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un hombre? Está bien que es más cómodo. Se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a…. todo con el mismo tipo. ¡Pero, por favor!", había reflexionado Macri sobre la homosexualidad.

Los recuerdos a 10 años del Matrimonio Igualitario

"Hoy se cumplen 10 años de la sanción y promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Ese día en la Argentina ampliamos derechos y fuimos una mejor sociedad", afirmó Alberto Fernández en una publicación en su cuenta de Twitter, junto a una foto del Congreso nacional, cuya fachada se iluminó con los colores de la diversidad sexual.



La ley de matrimonio igualitario se sancionó el 15 de julio de 2010 -bajo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- y convirtió al país en el primero de América Latina y el décimo el mundo en consagrar la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo.

Por otra parte, dirigentes de todos los sectores políticos celebraron a través de las redes sociales el décimo aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y coincidieron en destacar que esa legislación implicó una “ampliación de derechos sociales e igualdad” en la Argentina. “La Ley de Matrimonio Igualitario fue un acto de reparación inmenso, posible por la lucha incansable, la construcción social transversal, y la decisión política. Hace 10 años que somos una sociedad con más amor”, escribió en Twitter esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la sanción de esa norma "significó mucho más que la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen" y agregó: "Gracias a esa ley hoy aprendemos a ser más abiertos y sin prejuicios, y a entender que no hay una sola forma de amar”. En la misma línea, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, manifestó: “Sigamos militando por un país más justo, con más igualdad y derechos para todos los argentinos y las argentinas”.



Una de las autoras del proyecto de ley, la actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, destacó el hecho de haber sido "capaces de construir consensos para sancionar una ley que reparó injusticias y reconoció derechos a personas que les habían sido históricamente negados", y sostuvo que, de ese modo, se logró hacer de la Argentina "un país más libre, más justo y más igualitario”.



El ministro de Defensa y entonces jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Agustín Rossi, dijo que “la Ley de Matrimonio Igualitario fue un acto de belleza parlamentaria” y recordó que el expresidente “Néstor (Kirchner) vive en el pueblo porque supo honrar a las mayorías y empoderar a las minorías". "Sin él, esta ley no hubiera existido”, subrayó. Desde la Coalición Cívica, en tanto, el diputado nacional y titular de ese espacio político, Maximiliano Ferraro, consideró que “desde hace 10 años en nuestro país contamos con una vergüenza menos y una libertad más. Una bandera del arco iris que flamea y sigue alzando voces de igualdad, amor y derechos”. Por su parte, la titular de AYSA, Malena Galmarini, señaló que la Ley de Matrimonio igualitario “es un hito fundamental para la Argentina plural y diversa que estamos construyendo" y llamó a seguir transitando el caminio "hacia una sociedad libre de violencia y discriminación, que incluya a todos, todas y todes por igual”.



Desde la Izquierda, la dirigente del MST en el Frente de Izquierda, Vilma Ripoll, publicó: “Festejemos los derechos conquistados y vamos por los que faltan”. También se sumó la celebración del aniversario de esta norma la titular del INADI, Victoria Donda, quien recordó: “Hace 10 años me tocaba votar la ley cuando la sancionamos en Diputados, fue uno de los procesos de conquista de derechos en los que más me enorgullece haber participado. La Argentina que nos gusta”.