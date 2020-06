Insaurralde: "Me hicieron un tratamiento con plasma y corticoides"

Luego de haberse recuperado del coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, comentó cual cómo fue su enfermedad y qué tratamiento usaron en el Hospital de Llavallol para curarlo.

Según comentó en diálogo con Radio Rivadavia, sufrió una "neumonía bilateral" producto del virus y comenzó a sentirse mejor a partir de "un tratamiento con plasma y corticoides".

Sin embargo aclaró que se trata de un tratamiento experimental y que "todavía no está científicamente comprobado hasta el momento que traiga la recuperación": "No es adverso y no genera contra indicación. Es necesario que la gente done".

"La primera semana fue de un enfermo leve", expresó Insaurralde. Sobre sus cuadro hospitalario, el jefe municipal afirmó:: "Pasado el quinto día comencé a tener disminución respiratoria. Ahí me detectaron una neumonía bilateral".

"Me hicieron un tratamiento con plasma y corticoides y a las 48 horas empecé a sentirme mejor. Hay que cuidarse porque en algún momento la vacuna va a aparecer", concluyó.