El actor Mark Ruffalo transformó su propiedad en Callicoon, Nueva York, en un santuario ecológico autosustentable como respuesta a la expansión del fracking. La iniciativa busca frenar la contaminación por gas de esquisto en la zona y promover la transición hacia fuentes de energía 100% renovables.

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La reconversión del terreno en un espacio ecológico, equipado con paneles solares y métodos de cultivo orgánico, nació como respuesta directa a los intentos de las empresas gasíferas de explotar el yacimiento Marcellus Shale a través de la fracturación hidráulica (fracking).

¿Cómo es la granja sustentable que creó Mark Ruffalo contra el fracking?

Según reportó The New York Times, la controversia en torno al uso de químicos tóxicos en el subsuelo impulsó a Ruffalo a liderar una cruzada pública que va más allá de su carrera actoral.

El intérprete de Hulk vive desde hace años en la propiedad junto a su familia y mantiene un estricto control sobre la preservación del agua potable local. Anteriormente había funcionado como una granja lechera y hoy se convirtió en un escenario alejado del ruido de la industria cinematográfica.

El compromiso ecológico de Ruffalo: energía solar, cultivo orgánico y defensa del agua

Hoy la familia cultiva y cosecha distintos productos para consumo propio, entre ellos frutillas silvestres que crecen en el terreno. En diálogo con Earthjustice, el actor explicó que su involucramiento con el cuidado del medio ambiente sucedió tras observar la desolación en comunidades como Dimock, Pensilvania, donde el agua de los pozos terminó contaminada.

“Vi que las agencias gubernamentales creadas para evitar esto actuaban con apatía o corrupción; sentí que era lo correcto alzar la voz”, sostuvo. El impacto en su activismo resultó decisivo para llegar a la prohibición estatal del fracking con agua en 2014.

Sin embargo, la lucha continúa en la actualidad, ya que -según City & State NY- legisladores y activistas presentaron un nuevo proyecto de ley en febrero de 2024 para cerrar una laguna legal que permitiese la utilización de dióxido de carbono comprimido para la extracción de gas.

“Experimental y peligroso", fue la calificación del actor al considerar que la industria buscaba eludir la prohibición original a través de tácticas que amenazan a los recursos hídricos y la salud pública en la zona de Southern Tier.

¿Por qué los ganaderos de Nueva York criticaron a Mark Ruffalo?

De acuerdo al The New York Times, ganaderos locales acusan al actor de obstruir sus derechos de propiedad y de desconocer las necesidades económicas de las áreas deprimidas del estado.

A pesar de las tensiones, el actor mantuvo su compromiso y cofundó la organización The Solutions Project en 2013 con el objetivo de promover la transición hacia energías 100% renovables mediante el respaldo de proyectos climáticos comunitarios.

En sus tareas destacan la participación activa en foros, audiencias públicas y la promoción de pines azules como símbolo de resistencia contra el fracking.