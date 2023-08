Caso Marita Verón: imputaron por encubrimiento a dos dirigentes sindicales

Ambos fueron citados a declarar y terminaron imputados por la justicia tucumana tras la aparición de una nueva pista relacionada a una carpeta con fotos de la mujer fallecida.

La Justicia Federal de Tucumán imputó a los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) nacional y de la provincia por encubrimiento del caso Marita Verón, desaparecida hace 21 años, en el marco de la investigación que indaga si la mujer está muerta o fue víctima de trata de personas. Se trata de Norberto Manzano, secretario general de APJAE y su par en tucumán, Carlos Alberto Rojas.

Durante la jornada del viernes, ambos imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán. Si bien no declararon, sí presentaron un escrito y la Justicia -posteriormente- decidió imputarlos por ser sospechosos de ocultar u omitir la existencia de la carpeta con fotos que probaban la muerte de "Marita", prueba que se dio a conocer a principios de este mes por la declaración de un nuevo testigo.

En diálogo con Agencia Télam, Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la mujer desaparecida, manifestó: "Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia". Y añadió: "En marzo de este año tuvo lugar una reunión de APJAE a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta".

El pasado 9 de agosto, Trimarco convocó a una conferencia de prensa para informar sobre las nuevas pistas en la causa y aseguró que dicha carpeta y lo sucedido con su hija tendría algún tipo de vinculación con sectores gremiales. "De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica", marcó su abogado.

En esa línea, se cree que Manzano habría conseguido la carpeta a través de Rojas y que este, a su vez, se la había sacado a Julio Luna -en aquel entonces (2002), titular de Luz y Fuerza de Tucumán- en medio de una puja por afiliados. "Se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y sus dichos en la misma", aseguró Garmendia. Luz Médica, por su parte, fue fundada por el propio Luna, quien murió en diciembre del 2020 a causa del COVID-19.

"La quiero como sea: si está con vida, bien; si no, quiero sus huesos. Quiero que mi hija tenga justicia, que toda la familia tenga un lugar a donde ponerle una flor. Ha sido una lucha muy difícil, muy dispareja. Estas mafias organizadas y perversas, que destruyen familias enteras, me llevaron de un lado para el otro. No vamos a parar hasta que, uno por uno, paguen por lo que le hicieron a mi hija", dijo Trimarco hace algunas semanas.

La conferencia completa

Según indicaron el abogado de la familia y la propia madre de "Marita", el jefe de una asociación ilícita Rubén Ale alias "La Chancha", recientemente fallecido, quería apoderarse de los gremios y allí, justamente, es cuando se da a conocer la existencia de esa carpeta. "Puede haber más nombres, que generen mucho ruido en la sociedad por haber encubierto y haber sabido fehaciente y certeramente el paradero y el fin de Marita y haberlo ocultado a las autoridades durante, por lo menos, 10 años", aclararon.