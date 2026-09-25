Las Margaritas tendrá un mega evento: regalos, descuentos y juegos para toda la familia

Las Margaritas realizará una activación especial este sábado 26 de septiembre en distintos puntos de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Mar del Plata. El evento invita a la comunidad a celebrar la llegada de la primavera y disfrutar de una propuesta al aire libre pensada para compartir en familia o con amigos.

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Durante toda la jornada, quienes se acerquen a los puntos de encuentro van a poder sumarse a juegos interactivos con la posibilidad de ganar premios exclusivos, conocer de cerca muestras y novedades de productos, y recibir vouchers de descuento para utilizar tanto en las distintas sucursales físicas como en la tienda online de la marca. Lo mejor de todo es que también se regalarán flores frescas para celebrar a puro color el inicio de la nueva estación.

Las Margaritas tendrá una activación especial por la primavera este sábado 26. Foto: Instagram

La actividad se desarrollará de manera simultánea en diferentes espacios públicos. En la Ciudad de Buenos Aires, los puntos elegidos son El Rosedal, los Bosques de Palermo y Puerto Madero. En Mendoza, las actividades tendrán lugar en Parque San Martín y Plaza Independencia. También habrá un punto de encuentro en Plaza San Martín de Rosario y otro en Playa Grande, Mar del Plata.

Este evento forma parte de una campaña integral que la marca desplegó para celebrar el Mes de la Primavera, tomando al arte y a la naturaleza como ejes conceptuales principales. Como previa a esta jornada al aire libre, Las Margaritas llevó a cabo una serie de intervenciones en vivo en las vidrieras de sus principales locales. La acción se realizó en alianza con Trabi y contó con la participación de seis reconocidos artistas e influencers: Mague Villar, Wallc, Jolly Josefina, Franca Mandía, Maco García Arte y By.Deielizalde. A través de sus trazos y creatividad, las fachadas se transformaron en auténticos lienzos urbanos con diseños inspirados en la botánica, el color y el espíritu renovador de la época.

Dónde será el plan gratuito este sábado

La activación será el sábado 26 de septiembre en El Rosedal, los Bosques de Palermo y Puerto Madero, en Buenos Aires; en Parque San Martín y Plaza Independencia, en Mendoza; en Plaza San Martín, en Rosario; y en Playa Grande, en Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita.