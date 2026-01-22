Mar del Plata: en 2025 subió más de un 40% la mortalidad por accidentes de tránsito

Durante 2025 los accidentes de tránsito aumentaron más de un 40% en Mar del Plata. Según la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, "el año pasado se registraron 70 accidentes fatales, lo que representa un crecimiento de más del 40%".

Héctor Blasi, titular de la entidad, señaló en declaraciones a Extra (FM 102.1) que a lo largo del 2025 "un total de 70 personas perdieron la vida a causa de la siniestros viales". "En el 2024 habíamos tenido 43. Nos preocupa mucho porque es más de un 40%", dijo.

El activista por la seguridad vial señaló también, que durante el último año se contabilizó un total de 1834 personas heridas de distinta gravedad que debieron ser hospitalizadas. "Esto te da la idea de lo que es Mar del Plata. Son números muy crudos", razonó.

"En enero de 2026 está un poco más calmo, pero igual vemos que no hay consciencia a la hora de manejar. Las cifras en los últimos dos años siguen subiendo", lamentó. ¨En este sentido, Blasi culpó el abandono de algunas políticas públicas. "Las políticas del Municipio son muy pobres. Hay un cuerpo de tránsito que está totalmente destruido, lo podemos decir con certeza en Mar del Plata".

"Hubo un poco de abandono con la campaña política, no hay controles sobre la VTV y tampoco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en las rutas", expresó y agregó que "hay mucho por hacer y no se hace. No hay un verdadero mensaje para bajar la siniestralidad".

Terror en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos dentro

Una familia oriunda de San Rafael, Mendoza, que viajaba para disfrutar de sus vacaciones, vivió una verdadera noche de terror en los accesos a Mar del Plata. Tres delincuentes armados no solo los asaltaron, sino que se llevaron la camioneta con la casa rodante enganchada, con parte de la familia aún dentro del vehículo, arrastrándolos por varios kilómetros a alta velocidad y abandonando a dos de sus hijos en el camino.

El aterrador episodio ocurrió este lunes alrededor de las 22, sobre la ruta 226 a la altura de la rotonda del Hipódromo, en el ingreso a la ciudad balnearia. La familia de Jesús David Matmud, integrada por él, su esposa y sus cuatro hijos de 2, 7, 8 y 11 años, se había detenido para bañar a los niños en la casilla rodante antes de dirigirse a una cena.

En el momento del asalto, los dos hijos mayores, Maro y Miro de 11 y 8 años, ya se encontraban dentro de la camioneta Toyota Hilux negra. El resto de la familia estaba en la casilla rodante. Fue entonces cuando tres individuos armados los abordaron, los obligaron a bajar y los dejaron en la banquina. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí.

Contra toda lógica, los delincuentes no despejaron el tráiler. “Pusieron la camioneta en marcha con nosotros arriba y empezó la odisea”, relató Matmud. El padre, creyendo en un primer momento que sus hijos habían soltado el freno de mano, intentó subir a la cabina. “Salto a la camioneta y siento que es acelerada a todo lo que da, y me doy cuenta de que hay tres individuos”, describió. Logró subirse a la caja de la camioneta, pero uno de los asaltantes abrió la ventanilla y le apuntó con un arma, amenazándolo de muerte si no se arrojaba.