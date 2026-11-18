Los últimos indicadores de la economía argentina volvieron a encender las alarmas: la inflación repitió tendencia ascendente y la actividad económica acumula meses consecutivos de deterioro que aproximan al país a una nueva recesión. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,2%, cifra por encima del 1,9% de septiembre y la mayor variación mensual desde abril. Según el INDEC, en lo que va de 2026 los precios ya suman 26,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%,.

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Además de la presión sobre los bolsillos y el poder adquisitivo de las personas, se confirma un fuerte retroceso de la actividad económica. Un informe reciente del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA) estimó que durante el tercer trimestre de 2026 el PBI cayó un 2,66%, luego de haber retrocedido un 0,59% en el segundo, según el dato oficial del INDEC. Si esa proyección fuera confirmada el próximo 16 de diciembre con datos oficiales, la Argentina estaría frente a dos trimestres consecutivos de contracción, lo que en términos técnicos se define como un proceso de recesión económica. El deterioro, sin embargo, no es generalizado, dado que la baja en el consumo interno y la destrucción de la economía de bolsillo contrastan con algunos sectores vinculados a las exportaciones que mantienen dinamismo y números al alza.

Más allá de esos indicadores macroeconómicos, en Argentina tenemos otras maneras de reconocer la presencia de una recesión al observar los efectos qué empieza a generar en nuestra vida cotidiana, en los pequeños hábitos, las decisiones que tomamos, los comportamientos de un consumo reducido, y las preocupaciones financieras que empezamos a naturalizar e incorporar a nuestra organización doméstica, muchas veces de forma imperceptible: cocinar en casa para no pedir comida, llevarse el almuerzo en tupper al trabajo, dejar de comprar ropa y pasarse a la moda circular, o cambiar las grandes compras por la supervivencia diaria.

Efectos de la recesión en la vida cotidiana

Uno de los fenómenos más conocidos y estudiados para describir estos cambios es el Lipstick Effect, o efecto labial. La hipótesis de esta teoría es que durante las crisis económicas las mujeres pueden reducir grandes consumos, dejar de comprarse ropa, bienes duraderos o electrodomésticos, pero mantienen o incluso aumentan el gasto en productos de belleza. Una investigación encabezada por Daniel MacDonald y Yasemin Dildar, publicada en 2020 en el Journal of Behavioral and Experimental Economics, analiza que durante la Gran Recesión estadounidense (2007-2009) aumentó el gasto en cosméticos entre las mujeres de 18 a 40 años, mientras disminuía el consumo de ropa. Los investigadores analizan el fenómeno entendiendo que lo que se produce es un comportamiento de sustitución de consumos más costosos por otros más accesibles con efectos visibles e inmediatos como los labiales o el maquillaje. Si bien no es un comportamiento que pueda trasladarse directamente a lo que pasa en Argentina, ejemplifica la tendencia por la cual las personas tienden a buscar pequeñas gratificaciones o bienes al alcance del bolsillo, cuando no se puede acceder a determinados bienes o servicios más costosos.

Del menú ejecutivo a la vianda casera

La mayoría de los cambios a nivel local son los que se producen en torno a la alimentación de las personas, y uno particularmente significativo es el que se aplica a la alimentación o el menú durante la jornada laboral. Hace meses que el tupper en la mochila con las sobras de la casa es la elección más frecuente entre trabajadores, ganándole terreno al menú ejecutivo, la empanada al paso, o el sándwich, opciones que se han encarecido. Un estudio publicado en marzo de 2026 por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina, advierte que los precios de un menú en los principales barrios y zonas del AMBA, oscilan entre $7.500 y más de $27.900, dependiendo de la ubicación.

La investigación advierte, además, que el 83,5% de los trabajadores encuestados padece vulnerabilidad alimentaria: por motivos económicos, el 61,1% se saltea comidas; el 78,5% opta por alimentos menos nutritivos; por otro lado, el 26% directamente no hace pausas para comer, lo que tiene un impacto directo en la salud: “entre quienes casi nunca pausan, el 48,2% califica su dieta como poco saludable y la obesidad los afecta casi el doble que a quienes sí hacen una pausa (35,8% vs. 19,3%)"; además el 41,5% almuerza en su escritorio y el 32,3% lo hace en soledad; y por último el 36,3% reconoce que su dieta es poco saludable.

En muchos casos, por falta de dinero o tiempo para dedicar a la comida, muchos trabajadores o estudiantes terminan reemplazando una de las comidas por algún producto económico, barato, accesible y rendidor. La golosina más elegida para cumplir ese rol es hoy el alfajor, que según datos de la Unión Kiosqueros República Argentina (UKRA), alcanza un promedio de consumo de 12 millones de unidades por día.

La transformación también alcanza los momentos de ocio y recreación, por fuera de la jornada laboral. Una encuesta nacional de Kantar realizada en marzo de 2025 encontró que el 76% de los argentinos había reducido la frecuencia con la que salía a comer fuera de su casa durante el último año. Entre los sectores de menores ingresos, la proporción llegaba al 85%. La pizza casera, las empanadas preparadas en casa, las reuniones con amigos sin salir y el reemplazo del delivery por la comida casera, con lo que hay en la heladera, son algunas de las estrategias de los argentinos para sostener ciertos hábitos sociales sin afrontar el costo de una salida gastronómica. Por eso es importante entender que la relación impacta además en la relación y el uso del tiempo: se cocina más, se planifican las compras, se comparan precios, y se posterga aquello que no resulta indispensable.

El changuito más chico y la ropa usada

Según Worldpanel by Numerator, durante el segundo trimestre de 2026, a pesar de que las visitas a los comercios aumentaron un 1,1%, el volumen de consumo masivo cayó un 3,7% interanual. Esto pasa porque la práctica habitual en la mayoría de los hogares es ir a comprar lo necesario en el momento, es decir con mayor frecuencia pero llevando menos productos. También ganaron terreno los envases más pequeños, las compras de reposición, las frutas y verduras por unidad, en detrimento de las grandes compras para abastecerse durante varias semanas. Un relevamiento de Youniversal y Ser Prójimo Asociación Civil, de junio de 2026, realizado entre hogares de ingresos medios bajos y bajos, encontró que el 37% compra únicamente lo necesario para el día, el 39% está más atento a las promociones y descuentos, y el 35% prioriza segundas marcas.

El boom de la ropa usada y la proliferación de marcas y comercios de "moda circular” es otro claro indicador de las transformaciones obligadas en períodos de recesión. Ferias americanas, emprendimientos de segunda mano, circuitos de intercambio, y venta de ropa por kilo adquieren mayor visibilidad y le permiten a las personas renovar sus armarios a costos más bajos y hasta pagar entregando sus propias prendas y productos. En 2025, Argentina importó 4,6 millones de kilos de ropa usada, un volumen que multiplicó por más de 190 veces el registrado en 2024. Este crecimiento, también, es consecuencia de cambios en los regimenes regulatorios que habilitaron y facilitaron esa actividad.