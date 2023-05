Lamentable: un veterano de Malvinas fue a ver el Mundial Sub 20 y lo echaron por su ropa

Un veterano de la Guerra de Malvinas fue a ver el Mundial Sub 20 con su nieto en San Juan, pero lo echaron porque tenía ropa que hacía ilusión al combate. Con bronca, calificó lo sucedido como "una aberración".

Un veterano de Malvinas fue a ver un partido del Mundial Sub 20, pero no lo dejaron entrar al estadio del Bicentenario de San Juan por su ropa en alusión a la guerra. Con mucha bronca, el hombre llamado Héctor Naveda demostró su indignación a través de una entrevista publicada por Canal 13 de dicha provincia. De hecho, allí reconoció que no entendía el motivo real por el que no podía entrar a la cancha.

Muy dolido por la frustante situación, el excombatiente explicó además que el sabor amargo fue extra porque por primera vez iba a ver fútbol con su nieto, quien obviamente tampoco ingresó y debieron retirarse del lugar. El video se volvió viral en los medios de comunicación locales y se especula con que el protagonista pueda concurrir a un próximo encuentro de la Copa del Mundo juvenil. El hombre tenía puesta una remera con el dibujo de las Islas en la espalda y un mensaje, en el frente, que decía "41 años, 1982-2023". También llevaba un tatuaje referido a ello en la parte inferior de su pierna derecha, aunque dicho mensaje no se observaba porque lo tapaba el pantalón.

Naveda demostró su ira en pleno diálogo con Canal 13 de San Juan: “Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia”. Al mismo tiempo, reconoció que cuando asiste a ver algún partido a veces usa la ropa de su club y otras la de Malvinas, dos cosas que tienen "un lugar muy importante" en su corazón.

El excombatiente sanjuanino detalló cómo se dio la situación en los instantes previos a querer entrar a la cancha: “Cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo. Digo '¿por qué?', a lo que me respondieron 'porque está con una gorra de Malvinas...'". “No me voy a sacar la gorra ni me voy a dar vuelta también, porque yo no vengo a provocar a nadie", avisó furioso que el hecho no le hizo cambiar de parecer.

“¿Qué culpa tengo yo de ser un veterano de Malvinas?", se quejó Héctor, que agregó que entonces lo hicieron "sacar por la policía”. “Mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto por primera vez”, explicó. De cualquier manera, el veterano de Malvinas contó que inmediatamente se comunicó con el secretario de Deportes provincial, Jorge Chica, quien le argumentó cuáles son las disposiciones de la FIFA para estos eventos internacional. Así y todo, la explicación no le alcanzó y concluyó: “Le tengo mucho respeto y me encanta todo lo que hace, pero le dije que es una aberración que yo no pueda entrar a una cancha vistiendo algo que es de Malvinas. ¿Qué tiene esto de peligro?”.

Por qué no dejaron entrar al veterano de Malvinas al estadio: el reglamento de la FIFA

El inciso 2 del artículo 4 del estatuto del máximo organismo del fútbol mundial establece que el mismo “se declara neutral en materia de política y religión". A la vez, aclara que "se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA”. También les impone a las federaciones y confederaciones que declaren esta misma neutralidad en sus estatutos y la “independencia y prevención de injerencias políticas”.

Por otro lado, existe además un Código Disciplinario de la FIFA que establece responsabilidades para las federaciones y los clubes sean locales, en referencia a conductas como “el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”. Por último, el artículo 60 de la normativa de Seguridad en los Estados de la entidad que preside Gianni Infantino establece que “se prohíben terminantemente la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o religiosos, o cualquier otro acto político o religioso en el estadio o sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos”.