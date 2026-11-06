Una madre buscó 40 años a su bebé desaparecido en un hospital de Mendoza: hallaron sus restos y lo reconoció por una medallita

Peritos de la Justicia Federal de Mendoza encontraron en un cementerio de la capital provincial los restos de un bebé que desapareció después de nacer en el hospital Lagomaggiore, en septiembre de 1986. Su madre, que lo buscó durante 40 años, lo reconoció por una medallita hallada junto a los huesos.

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La mujer siempre sostuvo que su hijo nació con vida y que se lo sacaron. Uno de los puntos clave será definir si los delitos están prescriptos. Por eso, la defensa plantea la posibilidad de llevar a cabo un Juicio por la Verdad, un proceso que permite investigar lo ocurrido aunque los delitos hayan prescripto o no se identifique a los responsables, para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Según los abogados, sería el primer caso en Mendoza en democracia investigado bajo esa figura.

Qué le pasó a la madre en 1986

La mujer, identificada como F. S., dio a luz a un varón en el hospital Lagomaggiore. Según su denuncia, lo vio con vida en la sala de partos, pero después nunca más le permitieron verlo. Le dijeron que había muerto, no la dejaron despedirse y tampoco le entregaron el cuerpo, que supuestamente “quedaba para estudio”.

Durante años llevó el caso a la Justicia provincial, sin resultados. Décadas más tarde, con asistencia legal, consiguió documentos que reforzaron sus sospechas y dejó su muestra genética en el Banco de Huellas Genéticas de Mendoza.

Cómo encontraron los restos

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, en una causa que impulsa el fiscal Fernando Alcaraz. Según el diario Los Andes, los investigadores habían hecho varias búsquedas en el cementerio sin resultados, hasta que revisaron las criptas 15 y 16, donde encontraron los restos.

La madre, hoy viuda, fue una de las primeras en enterarse del hallazgo y reconoció a su hijo por la medallita.

Los abogados de la mujer, Enoc Ortiz, Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan, presentaron pruebas que muestran irregularidades en los papeles del bebé. Los certificados de nacimiento y de defunción tienen el mismo número de DNI pero horarios incompatibles, e incluso el chico figura como fallecido antes de nacer.

Qué investiga la Justicia

Según el dictamen inicial del fiscal, los hechos podrían encuadrarse como sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. La causa había sido archivada en la Justicia provincial; los abogados lograron reabrirla y en agosto de 2025 pasó al fuero federal.

La investigación también incluye la desaparición de otros chicos en el mismo hospital durante esa época, y se centrará en las autoridades, médicos y empleados que trabajaron allí en los años 80. Según los abogados, existen otras denuncias similares de hechos ocurridos entre las décadas de 1980 y 1990.