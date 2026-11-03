Un lugar histórico con plantas y galerías tiene actividades gratis para jubilados: en el centro de Córdoba, sin inscripción previa

El histórico edificio de Obispo Trejo 194, esquina Caseros, cumple 450 años y los celebra con una agenda que invita a recorrer sus patios, galerías y sótanos. Durante noviembre, el Museo Obispo Fray José Antonio de San Alberto ofrece propuestas para todos los gustos: desde visitas teatralizadas hasta conciertos de música barroca, pasando por ferias de indumentaria y encuentros de bordado.

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Varias de estas actividades son gratuitas y no exigen inscripción previa, lo que las convierte en una opción accesible para jubilados, estudiantes y público en general.

Los recorridos por la historia

Las visitas guiadas regulares se realizan de lunes a viernes a las 10, 11:30 y 13, con tres alternativas temáticas. "Una aventura subterránea" propone conocer el Patio del Fundador, el Patio de la Virgen, la cripta de enterramiento y los sótanos de la Cocina y de la Imprenta.

Por otro lado, "Las chicas de la Casa: Música, Artes y Sueños" recupera las experiencias de las niñas y mujeres vinculadas con la institución, mientras que "Pioneros de la Educación: del Monserrat al Santa Teresa" aborda las historias del presbítero Ignacio Duarte Quirós y del obispo San Alberto.

La contribución para estas visitas es de $5.000 para residentes argentinos, $3.000 para estudiantes y jubilados nacionales, y $7.000 para residentes en el extranjero. Los menores de seis años acompañados por adultos y las personas con Certificado Único de Discapacidad ingresan sin cargo.

Además, los viernes 6, 20 y 27 de noviembre se realizan visitas subterráneas especiales con turnos a las 15, 16, 17 y 18, que incluyen dos patios, la cripta, el sótano de la Imprenta Jesuítica y el de la Cocina Colonial.

Las noches en el museo

La Noche de los Museos será el viernes 13 de noviembre, de 20 a 23:59, con entrada libre y gratuita. Bajo el título "Una casa para espiar", las salas y patios del museo se abrirán para descubrir historias vinculadas con sus 450 años de trayectoria.

Habrá microhistorias teatralizadas en distintos espacios del edificio y en el área peatonal, además de demostraciones del ciclo "Para vestir Santos" entre las 20 y las 22, y la actuación del Coro Bancor a las 21:30.

Otra propuesta nocturna es "Noche de los faroles", que se realizará los días 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19 y 27 de noviembre a las 20. Durante aproximadamente 70 minutos, los visitantes recorren patios, galerías y espacios del museo bajo la luz de velas y faroles. La actividad tiene una contribución de $7.000 por persona, incluye un farol de recuerdo y requiere inscripción previa por Instagram (@museosanalberto) o correo electrónico (museosanalberto@gmail.com).

El viernes 20 habrá una nueva edición de "Misterios de la Casa. Volumen II", un recorrido teatralizado para mayores de 16 años con turnos a las 19, 19:30, 20 y 20:30. La experiencia recupera relatos vinculados con sucesos que circularon, fueron denunciados o quedaron guardados entre los muros de la institución. La contribución general es de $5.000 y se requiere inscripción previa.

Música, arte y tradición

La Capilla Santa Teresa de Jesús (Caseros 110) será escenario de dos conciertos. El jueves 19 de noviembre, la Cátedra de Violoncello de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba ofrecerá un concierto con entrada libre y gratuita. El viernes 27, el conjunto I Suonatori actuará junto a la violinista Valeria Martin en un programa dedicado a la música europea de los siglos XVII y XVIII, con obras de Isabella Leonarda, Tomaso Albinoni, Jean-Marie Leclair, Marin Marais y Georg Philipp Telemann.

El concierto no requiere inscripción previa y tendrá entrada libre con contribución voluntaria.

En el espacio expositivo, la muestra colectiva "La huella y el hilo. Homenaje a Lola Mora" permanecerá abierta hasta el viernes 27 de noviembre. Con curaduría de María Castillo, reúne obras participantes del II Salón de Bordado sobre Papel, dedicado a la escultora argentina a 90 años de su fallecimiento. La exposición recupera la figura de Lola Mora desde una mirada contemporánea y pone en diálogo obras de artistas de distintas edades y trayectorias.

Las actividades gratuitas y sin inscripción

Entre las propuestas que no requieren inscripción y son gratuitas se encuentran "Tardes al solcito. Arte e inspiración en el Patio del Fundador", que se realiza los viernes 6, 20 y 27 de noviembre de 15 a 17. La actividad invita a llevar una manta y materiales propios para dibujar, escribir, pintar, fotografiar, bordar o hacer collage, o simplemente observar la arquitectura, las plantas y los colores del lugar. No hace falta experiencia artística y los niños deben estar acompañados por adultos responsables.

El viernes 27 también habrá dos propuestas dedicadas a las tradiciones. De 16 a 18:30 se realizará la primera Feria Circular de Indumentaria Folklórica, titulada "Los trajes siguen bailando" -con acceso libre, sin inscripción previa y una contribución de $3.000 por persona-. Más tarde, de 18 a 20, se desarrollará "Sabores y danzas de la Tradición", coordinada por las profesoras Carola Narváez y Gisela Setién, con un recorrido guiado y teatralizado, una clase de danzas de la época de la Independencia y un cierre comunitario con baile en la calle Obispo Trejo. La contribución general es de $5.000 y no se requiere inscripción previa.

Para quienes buscan una experiencia académica, el jueves 5 de noviembre de 9:30 a 19:30 se realizarán las Jornadas Conjuntas del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" y el Instituto de Estudios Históricos (IEH-CONICET), con una Feria de Libros de Historia en simultáneo. La participación es libre y gratuita, aunque la inscripción a las jornadas se gestiona a través del sitio web del Centro de Estudios Históricos Segreti.