El Senado de la Nación convirtió en ley, el último jueves, el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una iniciativa que estuvo a punto de perder estado parlamentario tras dos años frenada, y que finalmente fue aprobada por unanimidad, con 72 votos afirmativos. La norma establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, incorpora mecanismos de verificación de identidad y edad, y contempla nuevas herramientas para prevenir y abordar el juego problemático, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

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La sanción legislativa ocurre en medio de un debate político y social caliente sobre la gravedad de una problemática que creció al ritmo de la expansión de las plataformas digitales, la crisis socioeconómica, el endeudamiento como mecanismo de supervivencia y la incorporación de las finanzas a los consumos cotidianos.

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No obstante, hay otro aspecto del fenómeno, que está menos explorado tanto por la dificultad para su reconocimiento, como por los intereses que representa. Se trata de las consecuencias de las apuestas en las subjetividades, las relaciones de amistad, las formas de entretenimiento, la cultura y las dinámicas de socialización juvenil. En este sentido, apostar no es siempre una actividad solitaria o exclusivamente vinculada a la posibilidad de ganar dinero. También es una manera de compartir, competir, vincularse y construir pertenencia entre pares, sobre todo en espacios atravesados por códigos masculinos.

La apuesta como práctica social

El crecimiento de las apuestas deportivas online que se registró en los últimos años, que afecta mayormente a jóvenes y adolescentes, suele abordarse en términos culturales, institucionales y de políticas públicas, a partir de sus consecuencias más visibles y extremas aplicadas a las experiencias biográficas individuales tales como conductas compulsivas, desarrollo de ludopatía, pérdidas económicas, endeudamiento, conflictos familiares, violencia y padecimientos en salud mental.

Pero, en paralelo a dichos rasgos y comportamientos, y muchas veces antes de que puedan verse las consecuencias directas en las tramas subjetivas, estas prácticas se expanden, naturalizan y tienen un impacto profundo, y menos visible, en la vida colectiva, las formas de socialización, las rutinas de los jóvenes, sus vínculos, las formas de entretenimiento y consumo, los rituales compartidos y los códigos de pertenencia que hacen del juego una actividad socialmente atractiva e inofensiva.

Muchos estudios han registrado que el primer acercamiento a las apuestas entre los menores no es por una decisión o interés individual, orientado a ganar dinero, sino en función de la sensación de normalidad que han adquirido y su presencia en conversaciones con amigos, en los deportes y partidos, en los mensajes que se comparten y leen en los grupos de WhatsApp, en las cuentas de influencers en las redes sociales, o a partir de la recomendación de alguien cercano. En esos contextos, las apuestas se ven más como una cultura, una forma de pertenencia y reconocimiento, validación externa y participación que una transacción económica o un posible riesgo.

Finalmente el combo explosivo termina de constituirse a partir de las plataformas digitales y billeteras virtuales que hacen que esas prácticas se incorporen a espacios cotidianos e íntimos con un solo clic y no requieran trasladarse a un casino, una agencia de lotería o un lugar específico de juego. El juego no queda limitado a un momento o espacio específico, sino que se traslada con uno y termina acompañando distintas instancias de la vida cotidiana. La disponibilidad permanente y la integración de funciones digitales pueden desdibujar la frontera entre entretenimiento, interacción social y consumo financiero.

Es que la expansión de las apuestas online en las etapas juveniles, además de un marco de carencias y crisis de oportunidades, requiere del desarrollo de una caldo de cultivo previo, en el que la industria consigue meter el juego en las relaciones sociales preexistentes, incorporar las finanzas a las conversaciones ordinarias, generar una suerte de pensamiento mágico sobre el dinero, convertir todo entretenimiento en consumo y optimización, y hacer que la posibilidad de apostar se vuelva una experiencia a compartir.

Un fenómeno social que excede al apostador

En los últimos años, diferentes relevamientos analizaron y le pusieron cifras a la gravedad del fenómeno de las apuestas entre adolescentes y jóvenes argentinos. El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, publicado por el Observatorio Argentino de Drogas de Sedronar en 2025, a partir de información de más de 2,1 millones de estudiantes, incorporó un módulo específico sobre juegos con dinero y registró que: el 26,2% de los estudiantes secundarios había apostado durante los doce meses previos; el 35,3% de los varones había participado de alguna modalidad de apuestas, frente al 17,7% de las mujeres; y en el caso de las apuestas online, la proporción alcanzaba al 28,6% de los varones y al 12,8% de las mujeres.

La generalización del fenómeno aparece también en un relevamiento del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, de 2025, que encuestó a 11.421 estudiantes de entre 13 y 18 años: el 16% de los encuestados afirmó haber apostado alguna vez, mientras que el 45% nunca lo había hecho pero conocía a alguien cercano que sí; entre quienes habían apostado, el 43% señaló que alguien le había facilitado el acceso y, dentro de ese grupo, las amistades fueron la principal vía.

Si bien los datos de ambos estudios miden participación y no prevalencia de ludopatía, las cifras reflejan la penetración de esta actividad entre una población que, por su edad y extrema vulnerabilidad, está particularmente expuesta a estrategias de captación, la influencia de los pares, la búsqueda de validación externa y la disponibilidad permanente de plataformas digitales. Lo que se ve es que no todos apuestan, pero el tema ya forma parte de las conversaciones, las experiencias, las instituciones, las culturas y los códigos de grupos de pares.

Un trabajo de los investigadores del CONICET Diego Murzi y Juan Bautista Branz, denominado “Jugar, ‘timbear’, tomar riesgos y ganar dinero: el fenómeno de las apuestas deportivas online entre jóvenes de Argentina” (2025) recoge información y hace un diagnóstico a partir de 37 entrevistas individuales y grupales en profundidad con jóvenes de entre 13 y 21 años de distintas partes del país, y observaciones de espacios virtuales vinculados con las apuestas donde operan apostadores, “tipsters”, periodistas deportivos, y “cajeros”, entre otros actores del ecosistema.

El análisis hace foco en los sentidos que los propios usuarios y usuarias construyen alrededor de esta práctica y, escapando de una mirada exclusivamente patologizante, realiza un abordaje de cómo se integran a las experiencias juveniles de sociabilidad. Lo que advierten es que, para dicho universo etario, jugar puede significar divertirse, desafiar a otros, demostrar conocimientos deportivos, compartir una actividad o experimentar la expectativa de ganar dinero, es decir una forma de lazo social. Además conciben el universo de las apuestas como parte de las “zonas libres” de la cultura: “espacios que permiten creatividad y sociabilidad frente al orden moralizante del Estado”. Como dice la investigación estas tensiones pasan muchas veces desapercibidas o son analizadas desde “juicios adultos sobre los consumos juveniles, que suelen ser moralizados como irracionales o reprobables”.

En este marco, se identifica que: las apuestas modificaron la experiencia de ver deporte o consumir entretenimiento en grupo incorporando una mirada económica y la posibilidad de competir en tiempo real, cuestiones que alteran la relación con el evento y con quienes comparten esa experiencia; y al mismo tiempo trastocaron el sentido de la dimensión competitiva ya que la posible monetización, asociada a una mayor capacidad para interpretar estadísticas, ciertos saberes prácticos o animarse al riesgo, es interpretada como valiosa, digna de reconocimiento y garantía de pertenencia a determinados grupos.

La amistad se transforma de alguna manera en un canal de familiarización con el juego en el que las recomendaciones, los chistes, los temas de conversación y las experiencias compartidas pueden contribuir a percibir las apuestas como una actividad habitual más, integrada a la vida social. Todo eso en el marco de un proceso más amplio de financiarización de la vida cotidiana, por el que las aplicaciones monetizan dimensiones de las prácticas sociales, deportivas y de las relaciones de amistad que anteriormente no necesariamente estaban organizadas alrededor de una transacción económica.

La masculinidad como código de competencia y riesgo

La diferencia de participación entre varones y mujeres no es un mero un dato estadístico a tener en cuenta para comprender el fenómeno, dado que implica la reproducción de ciertos imaginarios de género, mandatos y significados culturales de la sociabilidad masculina tradicional. No es casual que esta tendencia gire en torno al deporte que históricamente ha funcionado como uno de los ámbitos de construcción de identidades masculinas. La posibilidad de tomar riesgos, competir, desarrollar capacidades individuales y tomar decisiones frías y calculadas para ganar dinero contribuyen a ese tipo de representación binaria y taxativa. En ese contexto, las apuestas pueden producir reconocimiento social por una acumulación de cualidades positivas que contribuyen a construir posiciones de poder dentro de determinados grupos y círculos sociales.

La perspectiva de género en el análisis es inevitable y permite interrogar no solamente quiénes apuestan y por qué lo hacen, sino también qué valores y expectativas encuentran en esa práctica. Si la competencia, el riesgo, la demostración de conocimiento, y la posibilidad de ganar dinero rápido producen capital social en los grupos y espacios masculinizados, las plataformas y empresas pueden entender que ahí está el negocio, apropiarse de esos códigos y convertirlos en mecanismos de captación y consumo.

Además el boom de las apuestas online “se inscribe en la expansión de las finanzas a la vida social, donde el juego de los jóvenes implica cálculo, riesgo y ganancia/pérdida, como en la vida financiera adulta". La cultura económica actual promete salidas individuales y dinero rápido frente a un horizonte cada vez más incierto. Aunque las apuestas y las inversiones especulativas no son fenómenos equivalentes, comparten, en determinados discursos, una narrativa que presenta el dinero como resultado de la audacia, la habilidad, el mérito y la decisión personal, invisibilizando las desigualdades, las condiciones materiales y las estrategias comerciales de las plataformas. Entre adolescentes y jóvenes, en un contexto de escasez de oportunidades, las apuestas aparecen como una posibilidad más accesible de ascenso económico, pertenencia y reconocimiento social.

En síntesis, las apuestas hoy constituyen una práctica de sociabilidad, sin relativizar sus consecuencias ni minimizar los graves daños individuales, se puede ampliar la perspectiva desde la que se aborda el fenómeno y las estrategias de prevención colectivas para comprender qué hace atractiva esta práctica, cómo circula entre grupos de jóvenes, qué expectativas satisface y qué mecanismos comerciales contribuyen a su normalización. La escuela, los clubes, los espacios deportivos, las familias y las comunidades pueden ser ámbitos fundamentales para trabajar la concientización sin responsabilizar exclusivamente a los jóvenes por sus decisiones.