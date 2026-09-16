Vive en Bristol, Reino Unido, trabaja en una panadería y, fuera de las 15 o 16 ocasiones en las que anualmente viaja para contar su historia en congresos y reuniones médicas de los cinco continentes, Louise Brown, la primera persona del mundo que nació por fecundación in vitro, no se considera especial: “Es raro –dice, con una sencillez inesperada–. Hoy estoy acá con ustedes, pero el sábado o el domingo vuelvo a mi rutina, a ocuparme de las cosas de todos los días, lavar, planchar… bah, planchar no plancho”, bromea, con una sonrisa cómplice.

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Nacida el 25 de julio de 1978, Brown se encuentra esta semana por primera vez en Buenos Aires como invitada de honor del XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, que este año reúne a cerca de 1200 especialistas vinculados con esta disciplina, desde ginecólogos a endocrinólogos y embriólogos, pero también especialistas en vitrificación de óvulos y espermatozoides, en criobiología y hasta inteligencia artificial. Brown es un ícono que marca un “antes y un después” para todos ellos y para los 17 millones de bebés que se calcula nacieron a partir de ese momento gracias a la técnica desarrollada durante 20 años (y contra la opinión generalizada de que sería imposible lograr que un óvulo humano fuera fecundado fuera del organismo) por Robert Edwards, Patrick Steptoe, y la enfermera y embrióloga Jean Purdy. A pesar de haber sido una pieza fundamental del equipo, y la primera persona en presenciar la división celular del embrión que se convertiría en Louise Brown, la contribución de esta última fue soslayada y omitida de los reconocimientos oficiales durante décadas. Por este avance, Edwards recibió el Nobel de Medicina o Fisiología treinta años más tarde, en 2010. Steptoe y Purdy ya habían fallecido. La película Joy, disponible en Netflix, cuenta la historia fascinante de este logro científico y médico.

"En reproducción asistida, hubo un antes y un después de Louise Brown –dijo Gabriel Fiszbajn, director científico del congreso, en la reunión de prensa que le dio inicio–. El comienzo de la fecundación in vitro generó prácticamente una nueva especialidad en reproducción humana".

Ocurre que lo que hoy es una disciplina consolidada, con sociedades científicas, registros nacionales y protocolos validados, nació en medio de una enorme resistencia. Fiszbajn recordó que buena parte de las décadas de investigación que les insumió a Edwards y Steptoe poner a punto la técnica transcurrieron a contramano de la propia comunidad: "Debieron enfrentar a una sociedad médica que estaba conflictuada con este tema, que en un momento les retiró el financiamiento, con problemas éticos muy importantes".

La prensa de la época tampoco ayudó, atemorizaba con que podían ocurrir cosas terribles. Acuñaron la frase “bebé de probeta” (“test tuve baby”), se publicaron alarmantes editoriales que especulaban con que el bebé podía nacer con monstruosas malformaciones, y se calificó el procedimiento como “acto antinatural” y “escándalo ético”. Pero Lesley y John Brown, mamá y papá de Louise decidieron confiar en los investigadores. “Los médicos le habían dicho a mi mamá que había una posibilidad en un millón de que quedara embarazada –cuenta Brown –. A los treinta, cuando finalmente lo logró, llevaba diez años intentándolo. Tenía obstruidas las trompas de Falopio [conductos musculares delgados que conectan los ovarios con el útero]. Una ginecóloga los derivó al [Hospital General de] Oldham, a unos 300 kilómetros de mi ciudad natal, para que tuviera una entrevista con Steptoe y viera si podía aceptarlos en su ensayo clínico”.

Lesley, John y Louise Brown

Y continuó: “Mis padres no tenían dinero, eran de la clase trabajadora. Pero en cuanto lo conoció, mi mamá confió en que Steptoe la ayudaría a embarazarse. Le creyó, aunque no sabía nada de lo que se sabe ahora. En esos años sólo había experimentos. ¡Ni siquiera existía la fecundación in vitro! Pero él extrajo un óvulo, lo fecundó, se lo implantó y funcionó. Muchos me preguntan cuántos ciclos de tratamiento se necesitaron. Pero quedó embarazada en el primer intento".

De acuerdo con Brown, su mamá era una mujer muy tranquila y tímida, pero quería un bebé con desesperación. “Con frecuencia, cuando la entrevistaban, ella decía que si Steptoe le hubiera dicho que se parara de cabeza desnuda en la plaza de Trafalgar [en el centro de Londres, Reino Unido] para quedar embarazada lo hubiera hecho –recuerda–. La necesidad que sentían mis padres es la misma que hoy experimentan muchas parejas en todo el mundo. Afortunadamente, pude concebir a mis dos hijos en forma natural. Y solo cuando nació el mayor comprendí lo que se siente cuando uno tiene a su bebé entre los brazos por primera vez. Es algo mágico y que nunca más nos abandona. Si uno desea tanto tener un hijo y lo logra, es una experiencia maravillosa. Ahora, las personas esperan un poco más y hay técnicas, como el congelamiento de óvulos (que no existía cuando me concibieron a mí), que pueden ayudar a tener una familia aunque uno sea un poquito más grande. Gracias a congresos como éste, todo va mejorando porque se comparte información”.

En las semanas previas al parto, cientos de periodistas y fotógrafos prácticamente sitiaron el hospital. La situación era tan descontrolada que la policía tuvo que custodiar los pasillos. Y para burlar a los reporteros que buscaban la exclusiva a toda costa, los médicos programaron la cesárea de Lesley en absoluto secreto. Por lo extraordinario del acontecimiento, el día que nació, Louise fue sometida a cien estudios, incluidas sus huellas digitales. Pero dado que todos los resultados fueron absolutamente normales, de allí en más no requirió controles especiales.

La familia Brown con sus Louise y su hermana, Natalie

Sin embargo, sus padres debieron enfrentar algunos desafíos. Por el enorme interés que había despertado, recién pudo volver a su casa en una ambulancia privada a los 12 días. Cuando finalmente pudieron salir con ella a la calle, fueron a una panadería del barrio y los vecinos se acercaban para verla. “Se asomaban sobre el cochecito y decían: ‘¿Así que esta es la beba de probeta? Ah… es normal’ –afirma–. Y mi mamá les contestaba: ‘Sí… ¿Qué esperaban?´. Una vez, recibimos un paquete extraño en casa, desde California. Solo decía: 'Vamos a buscarte'. Pero nunca pasó nada".

La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer), creada en 1948, es una de las sociedades médicas más antiguas del país. "La Argentina siempre estuvo en la vanguardia de los tratamientos y a la altura del mundo en reproducción asistida”, dijo Agustín Pasqualini, presidente de la entidad. En esta ocasión, el congreso contará con la presencia de 17 disertantes internacionales, referentes en su especialidad. Habrá talleres de vitrificación y simposios con sociedades colegas de la región.

Louise Brown con Agustín Pasqualini (a la izquierda) y Gabriel Fiszbajn

Aunque no hay una norma que establezca un límite de edad para los tratamientos de fertilidad asistida, en la mayoría de los países se recomienda no exceder los 51 a 54 años, ya que se trata de una franja etaria en la que el embarazo puede implicar mayores riesgos para la salud de la mujer: "El cuerpo de una mujer no es el mismo a esa edad que a los 50, y la expectativa de vida, tampoco", aclara Pasqualini. En la Argentina, en general la seguridad social cubre los tratamientos con óvulos propios hasta los 44 años y con óvulos donados hasta los 51.

Acerca de las tasas de éxito que se alcanzan con los tratamiento de fertilización in vitro, los especialistas destacaron que es difícil dar un único número, ya que depende de varios factores, pero estimaron que en el mejor de los casos se puede lograr entre un 35 y un 40% de éxito. “Es mucho el trabajo que hacemos con los pacientes para poner las expectativas en su lugar; las tasas de embarazo son buenas, pero bajas. La edad de la mujer sigue siendo el que más impacta en el resultado. Hoy, aunque el mejor momento suele ser entre los 30 y los 34, la edad de la primera consulta para un tratamiento de fertilidad asistida ronda los 39 años. Sin embargo, el efecto de la edad se sigue viendo, y todavía no descubrimos nada en contra de eso".

Edwards, Purdy y Steptoe, en 1981

Y respecto del futuro de la especialidad, los médicos coincidieron en que la inteligencia artificial ya se aplica en distintas etapas del tratamiento, para evaluar óvulos, espermatozoides, embriones y ecografías foliculares: "Hoy uno saca una buena foto, va a una selección de un millón de fotos iguales y eso nos ayuda a decidir qué óvulo tiene mejores posibilidades, qué óvulo tiene más chances de formar un embrión y de dar un bebé –subraya Pasqualini–. El tema todavía está en discusión, hay que validar los datos, pero promete mucho".

El avance que permitiría aumentar sensiblemente el éxito de los tratamientos, estimaron, sería mejorar el diagnóstico: "Aunque sabemos mucho más, también hay mucho que desconocemos; por ejemplo, sobre el proceso de implantación embrionaria. Se describieron muchos mecanismos, pero la patología que puede afectarlos todavía es muy incierta y no tenemos herramientas diagnósticas para eso".

Brown se despide con un mensaje para quienes atraviesan tratamientos de fertilidad, imaginando lo que diría su propia madre: "Confíen en el médico. Yo le debo mi vida a cinco personas especiales que lamentablemente ya no están con nosotros –concluye, refiriéndose a Purdy, Steptoe, Edwards y sus propios padres–. Mi segundo nombre es Joy [alegría]. Me lo pusieron Patrick y Bob cuando nací, porque tenían la esperanza de que trajera alegría al mundo, a las familias". No hay duda de que fue así.