En las últimas horas, por orden de la Justicia, la Policía de la provincia de Buenos Aires allanó tres viviendas y secuestró celulares y computadoras en la causa que investiga la creación y difusión de imágenes sexuales faltas con Inteligencia Artificial (IA) de diversas alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora. Según pudo saber El Destape, el caso cuenta con dos adolescentes imputados y hasta ahora, 45 posibles víctimas.

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Los procedimientos se llevaron adelante el pasado jueves, por orden del Juzgado de Garantías del Joven N.° 3 de Lomas, en el marco de la investigación por presunto delito contra la integridad sexual. Fueron llevados a cabo por el Grupo Táctico Operativo (GTO) en domicilios de Villa Galicia, Lomas Centro y Remedios de Escalada y alcanzaron a tres jóvenes de 15 años.

Dentro de las viviendas allanadas, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares y cuatro computadoras portátiles que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de los respectivos peritajes. El objetivo es analizar si alguno de ellos contienen información relacionada a la denuncia.

El caso que conmocionó a Lomas de Zamora

Familiares y estudiantes se manifestaron, a principios de la semana, frente al Colegio Modelo Lomas luego de que un grupo de estudiantes sea denunciado por utilizar inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras para simular que estaban desnudas y luego, difundir dichas imágenes en sitios pornográficos y otras plataformas.

Según sostuvieron durante las protestas, la circulación de las imágenes habría comenzado tiempo atrás pero en los últimos días alcanzó una difusión y repudio masivo. Alumnos consultados aseguraron que, en su momento, advirtieron a la institución pero desde el colegio les pidieron que no hablaran del tema y hasta les hicieron borrar información vinculada al caso.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, las afectadas serían alrededor de 50 alumnas de tercer y cuarto año. Ya existe una causa penal en la fiscalía 6 de Menores de Lomas de Zamora por los hechos denunciados.

En un primer momento, la sanción del Modelo Lomas iba a centrarse en realizar charlas durante varios días para "concientizar" a los alumnos pero ante la inmensidad del caso, dos adolescentes fueron expulsados: no regresarán a la presencialidad y sus matrículas serán retenidas para el año que viene.

Qué se sabe de la investigación

Según la denuncia presentada por los padres de las menores, el caso habría salido a la luz a partir de un conflicto entre los propios adolescentes involucrados. Uno de ellos habría exigido dinero a otros participantes a cambio de no revelar su intervención en el hecho. Ante la negativa del resto del grupo, la situación escaló y finalmente los padres de algunas de las alumnas tomaron conocimiento de lo ocurrido y acudieron inmediatamente a la Justicia.

A partir de la denuncia penal, se tomaron las primeras medidas para reconstruir cómo se crearon las imágenes y cómo las distribuyeron. Según trascendió de la investigación, ya se logró identificar la herramienta de inteligencia artificial que presuntamente habrían utilizado.

La Justicia no descarta que puedan aparecer nuevos imputados o que se incorporen otras figuras delictivas a la causa a medida que el análisis de la evidencia se desarrolle.