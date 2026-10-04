Logran fotografiar al gato de las arenas en medio del desierto: las increíbles fotos del animal

El gato de las arenas es una de las especies más difíciles de ver en estado salvaje, pero el fotógrafo francés Rémi Vacher logró retratarlo en una zona remota del desierto de Marruecos hace algunas semanas. Se trató de una cría macho que se encontraba sola en su guarida, luego de que su familia se dispersara del lugar.

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Gato de las arenas: las imágenes de la cría que esperó a su madre en el desierto de Marruecos

Vacher, radicado en Emiratos Árabes Unidos, viajó a Marruecos tras recibir información sobre una camada compuesta por una madre y cinco cachorros. Al ser muy raro el avistaje de los gatos de las arenas, decidió viajar para intentar fotografiarlo. Sin embargo, cuando llegó, se encontró con otra escena: solo quedaba una de las crías.

“Son muy, muy raros de ver. Se mueven de noche, son pequeños y viven en lugares muy difíciles de acceder. Estoy muy feliz de haber podido hacerlo”, manifestó el fotógrafo tras lograr sacarle fotos al ejemplar.

El gato que logró fotografiar estaba muy flaco y tenía numerosas garrapatas, si bien una de las alternativas era darle comida, el fotógrafo decidió no intervenir de manera directa para que la madre no percibiera la presencia humana y no abandonara a la cría o trasladara toda la camada. Sin embargo, instaló cámaras trampa para ver si la madre volvía al lugar.

Alrededor de diez días después de postear las fotos en sus redes sociales, Vacher hizo una actualización: "La madre ha vuelto. Está más saludable, menos garrapatas, pesa más. Prueba de que algunas de las cosas más importantes suceden en la naturaleza, suceden completamente fuera de cámara". Según el fotógrafo, después de que la cría se recuperara, ambos ejemplares abandonaron el lugar.

Por qué es difícil ver un gato de las arenas: las características del peculiar animal

El Felis margarita, nombre científico de la especie, habita en el norte de África, la península arábiga y Asia Central. Es un animal nocturno que pasa buena parte del día resguardado y sale de noche para cazar roedores y reptiles. "Viven en algunos de los desiertos más remotos y muchos fotógrafos de vida silvestre pasan años soñando con ver uno en la naturaleza", apuntó Vacher.

Entre sus principales características, los ejemplares se destacan por tener pelaje claro que les permite fundirse en el paisaje y camuflarse. Además, su pequeño tamaño hace que sea difícil avistar uno y la especie cuenta con patas que amortiguan su ruido al desplazarse sobre la arena y tienen pequeño tamaño.

Las fotografías Vacher, tomadas en Marruecos, aportan un testimonio poco habitual de una especie sobre la que todavía hay poca información y que se mantiene como una de las grandes curiosidades del desierto.