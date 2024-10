Peritar agua y aljibes: el nuevo pedido que puede dar un giro inesperado en el caso Loan

A más de 120 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza Cristina Pozzer Penzo recibió un pedido de los abogados de los papás del menor y habilitó nuevos operativos de rastrillaje en la zona del paraje Algarrobal en las afueras de la localidad correntina de 9 de Julio para avanzar con la investigación de la desaparición. Los abogados Juan Pablo Gallego y Marcelo Méndez pidieron analizar espejos de agua, lagunas y aljibes. Para esto, la jueza citó a efectivos de Prefectura y del Sistema de Búsqueda que tendrán apoyo de la Brigada de canes y elementos para poder trabajar en el agua.

El pedido surge porque, según entiende la querella, “anteriormente se hizo mal e incompleto. Lo explicamos a la jueza, con el asesoramiento del perito José Mazzei, la jueza consideró que efectivamente existieron errores e hizo lugar a la medida”, comentó a El Destape el abogado de los papás de Loan, Juan Pablo Gallego. En el mismo sentido y pensando en la investigación, el letrado aseguró que “en lo personal considero que nos va a permitir descartar hipótesis y fortalecer la de la sustracción de Loan que es la que sostenemos”. En ese sentido, la fecha fijada para el comienzo de los nuevos rastrillajes era este martes 15 de octubre pero “por las condiciones climáticas fueron suspendidos”, detalló a El Destape el abogado Marcelo Hanson, y aclaró “seguramente se realizarán desde mañana 16”. En el escrito, firmado por la Jueza, se había previsto que los operativos continuaran en horarios inhábiles y que se convoque un cerrajero por si era necesario abrir candados o tranqueras de accesos a los campos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a las medidas ordenadas por la Jueza, el escrito destacó que “de acuerdo a lo señalado por PNA, de los puntos requeridos no surgen espejos de agua para realizar medidas con botes o buzos. En todos los casos se trata de aljibes o pozos de agua. Próximo a uno de los puntos de interés, se encuentra un reservorio de agua natural entendiéndose que la profundidad del mismo no es considerable, por lo que la Fuerza federal no recomendó el uso de embarcación a motor, pudiendo ser factible la utilización de una piragua”. Con estas recomendaciones, Pozzer Penzo determinó que las Fuerzas que participan de la búsqueda sean asistidos “por personal de bomberos o rescatistas especializados, siendo necesario un equipo de respiración autónomo y trípode de rescate con polea, además de línea de vida para permitir el descenso seguro del rescatista o bombero en el espacio confinado”.

En cuanto al aval de la jueza y de la investigación, el abogado Juan Pablo Gallego consideró que “estos últimos 15 días han sido de un fulminante avance de la causa. Los imputados se empezaron a asustar, sus voceros a hablar y algunos detenidos a desesperarse y pedir ampliar”. En diálogo con El Destape, el representante de los papás de Loan habló sobre la marcha atrás de la declaración de Laudelina y aseguró que “quizás entendió que no era momento para una nueva novela”. Al mismo tiempo, el letrado consideró como grandes avances los que le permitieron a Pozzer Penzo “definir los roles de 10 procesados y dictarles la prisión preventiva” en la causa conexa a la sustracción y ocultamiento.

Ahora, tanto la querella como la Justicia esperan que los nuevos rastrillajes en las zonas por donde parte del operativo había pasado puedan determinar los movimientos de los acusados en esa fecha y así poder avanzar en la hipótesis de que no hubo ninguna acción en el lugar y que desde el primer momento Loan fue entregado y sacado del campo durante la excursión al naranjal, lo que establecería la existencia de un plan orquestado por alguien del grupo familiar que participó del almuerzo. Ante la falta de estos operativos y el avance de la consideración de la prueba, la cual falta analizar en más de un 50 por ciento, la Jueza Pozzer Penzo pidió a la Cámara de Federal de Corrientes una prórroga en la instrucción para incorporar a la causa los nuevos datos y luego expedirse sobre el procesamiento de los siete detenidos.