Alerta meteorológica en el NEA: vuelven las lluvias y preocupan las nuevas crecidas de los ríos

La semana comenzará con una recuperación de la temperatura acompañada por el incremento de la humedad en el centro y norte de la Argentina. Sin embargo, las condiciones meteorológicas irán cambiando durante los próximos días, ya que se prevé un descenso térmico hacia el fin de semana en medio de la influencia de El Niño sobre nuestro territorio.

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Las condiciones frías son poco habituales para esta época del año, al igual que la intensidad de las precipitaciones. La nueva etapa lluviosa iniciará el jueves y el noreste será el área de mayor atención, especialmente Misiones y sectores de Formosa, el entorno de Ciudad del Este (Paraguay) y Santa Catarina (Brasil), informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si bien la distribución de las precipitaciones será desigual, el regreso del agua a distintas partes de la cuenta del Plata podría renovar las complicaciones hidrológicas. Este fenómeno es relevante para su seguimiento esta temporada, especialmente por El Niño. De todas maneras, la evolución de las lluvias de esta semana dependerá de los sistemas meteorológicos que afecten a la región.

Las zonas afectadas por lluvia

El Instituto Nacional del Agua (INA) describió el avance de una onda de crecida en el Río Paraná, entre Corrientes y la Paz, y condiciones de aguas altas en el tramo medio del Uruguay. También advirtió sobre la posibilidad de nuevos aportes en el Alto Paraná y el Iguazú durante la última parte del mes.

La pausa actual de lluvias ayuda a disminuir los aportes inmediatos en algunos sectores, pero no implica una mejora directa ni simultánea del nivel de los ríos. El agua que cayó aguas arribas continúa desplazándose por la cuenca y un tramo puede seguir subiendo mientras otro empieza a bajar, según el sitio Meteored.

Las lluvias que alcancen suelos con poca capacidad disponible para almacenar agua, incrementará la proporción de que escurra hacia arroyos y ríos. Es por ello que las precipitaciones previstas para el jueves podrían interrumpir descensos puntualmente locales o sostener caudales elevados. Ante esta situación, se podrían prolongar los anegamientos en zonas bajas y dificultar el acceso a establecimientos en el noroeste.

Suben las temperaturas y vuelve el frío

De acuerdo al modelo ECMWF, se espera un enfriamiento extendido sobre el centro del país para el sábado. Las mayores diferencias respecto del promedio histórico se darían en sectores de Cuyo y del centro argentino: en el entorno de San Luis y San Rafael, donde se proyectan anomalías cercanas de -12 grados, mientras que Río Cuarto ronda los -10. Se tratan de desvíos térmicos y no de temperaturas mínimas previstas.

Hacia el este se espera un ambiente más frío que el habitual con caídas de -6 en Córdoba, -7 en Rosario y -5 en la ciudad de Buenos Aires. En sectores del interior bonaerense, las diferencias alcanzarían los -8 grados y el contraste con el aumento térmico previo será uno de los rasgos destacados de la semana, aunque la intensidad del cambio variará entre las localidades.