Quienes quieran disfrutar un plan diferente este jueves 26 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires pueden acercarse a Retiro Abierto. Se trata de una nueva edición de la que participan más de 100 espacios culturales, comerciales y gastronómicos del barrio, que extiende su horario para recibir a vecinos y visitantes.

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Así será Retiro Abierto: qué se puede hacer durante la propuesta

La actividad se realizará el 26 de noviembre de 2026, de 18 a 22 hs y libre y gratuita. Los consumos en los comercios y locales gastronómicos corren por cuenta de cada asistente. La propuesta invita a conocer el barrio a través de galerías de arte, espacios de diseño, librerías, hoteles, comercios y restaurantes. Habrá muestras, visitas a talleres de artistas, degustaciones y promociones.

Uno de los atractivos son los circuitos guiados, que requieren inscripción previa:

18: circuito literario, con Catalina Lascano.

circuito literario, con Catalina Lascano. 18.30: circuito de arquitectura, con Vanessa Bell.

circuito de arquitectura, con Vanessa Bell. 19: circuito de patrimonio artístico, con Turistearte.

circuito de patrimonio artístico, con Turistearte. 19.30: circuito gastronómico, con Lisandro Comentino.

La literatura también tendrá su lugar:

18: lectura de Silvina Giaganti en la librería Helena de Buenos Aires (Esmeralda 861).

lectura de Silvina Giaganti en la librería Helena de Buenos Aires (Esmeralda 861). 19.30: lectura de Bárbara Arcuschin en Galería del Este (Maipú 971).

lectura de Bárbara Arcuschin en Galería del Este (Maipú 971). 20: lectura de Débora Nishimoto en Galería Larreta (Florida 971).

La agenda incluye además una presentación del libro de Josefina del Solar.

Shows gratis en Retiro: horarios y dónde serán

El evento contará también con presentaciones musicales:

19: jazz con Ekathe en Florería Atlántico (Arroyo 872).

jazz con Ekathe en Florería Atlántico (Arroyo 872). 19 a 22: DJ set de Chamorro en Plaza San Martín.

DJ set de Chamorro en Plaza San Martín. Desde las 20: DJ set de Cata Spinetta en Dada Bistró (San Martín 941).

DJ set de Cata Spinetta en Dada Bistró (San Martín 941). 21: show de Leo García en el Hotel Palacio Paz (Avenida Santa Fe 760).

show de Leo García en el Hotel Palacio Paz (Avenida Santa Fe 760). 22: recital de Virus en Plaza San Martín, como gran cierre de la jornada.

La programación completa se puede consultar en la página oficial de Retiro Abierto.

¿Cómo participar de la actividad?

La mayoría de las actividades son libres y gratuitas, pero hay que completar un formulario para anotarse en los circuitos guiados: www.formulariosgcba.gob.ar