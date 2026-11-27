Llega la primera ola de calor extremo al AMBA los últimos días de noviembre 2026: hasta cuándo es y cuáles son las marcas

El verano está cada vez más cerca y en los últimos días de noviembre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría experimentar una ola de calor. Este fin de semana las temperaturas se pueden elevar hasta los 36°C o 37°C que, combinadas con el sol intenso y el cielo casi sin nubes, podrían llevar al primer calor extremo de la temporada primavera-verano 2027.

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¿Cuándo será la ola de calor en el AMBA?

Entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán altas temperaturas. Según el pronóstico de Meteored, el calor se intensificará durante el fin de semana y podría dar lugar a la primera ola de calor de la temporada.

En concreto, el sitio especializado adelantó el siguiente pronóstico:

Máximas generales: e ntre 34 °C y 36 °C de sábado a lunes.

Zonas del conurbano alejadas del río: podrían acercarse a los 37 °C .

. Áreas cercanas al Río de la Plata: la brisa costera limitaría las máximas a entre 30 °C y 32 °C.

Mínimas: en general, entre 18 °C y 23 °C , con noches cada vez más pesadas, sobre todo en las zonas más urbanizadas.

, con noches cada vez más pesadas, sobre todo en las zonas más urbanizadas. Martes 1 de diciembre: la mínima en la Capital Federal podría llegar a 24 °C y la máxima ubicarse en 32 °C o 33 °C, según cuándo aparezcan las lluvias.

Ola de calor: cuándo llega el alivio a Buenos Aires

Los especialistas estiman que el ambiente sofocante se mantendrá hasta el martes 1 de diciembre. Después del mediodía se prevé la llegada de un frente frío, que aumentaría la inestabilidad y podría provocar lluvias y tormentas aisladas.

En caso de llegar el martes 1 de diciembre, la lluvia traería el alivio

Sin embargo, ese día podrían registrarse las temperaturas mínimas más altas de toda la ola, comenzando la jornada con 24°C. Así, la combinación del calor y la humedad, podrían llevar a que la jornada conserve el pronóstico agobiante y, si la nubosidad y precipitaciones tardan en llegar, las temperaturas máximas pueden llegar a alcanzar los 32 o 33 °C.

El horario de las precipitaciones será clave: marcarán el comienzo del alivio, si tarda en llegar el agua en el AMBA podría tener otro día de calor extremo.

Cuándo se considera ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que se de una ola de calor de las máximas y mínimas deben igualar o superar, al menos 3 días seguidos y a la vez, umbrales máximos de calor propios de cada localidad.

En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico adelanta que se podrán llegar al los umbrales de temperaturas máximas, ya que valores de una olar de calor son los siguientes: