Llega la Gastro Japo Food Week: la fiesta de comida japonesa con menús por $18.000 y grandes descuentos (Foto: Leo Liberman)

Comenzó la octava edición de la Gastro Japo Food Week que reúne a 40 restaurantes y cafeterías de distintas ciudades del país con menús especiales por $18.000 y hasta 25% de descuento en ciertas propuestas. Se trata de una oportunidad única para los amantes de la comida japonesa y su cocina tradicional.

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Llega la Gastro Japo Food Week: cómo disfrutar de la comida japonesa a precios únicos

El evento se realiza del 28 de octubre al 8 de noviembre en 40 espacios de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y otras ciudades del país ofrecerán menús especiales, promociones y propuestas diseñadas para acercarse a diferentes expresiones de la gastronomía japonesa: desde cocina tradicional, sushi, ramen y omakase hasta izakaya, cafetería y pastelería.

Para conocer cada uno de los sitios participantes, Gastro Japo ofrece un mapa oficial con todos los establecimientos, sus direcciones y el detalle de los menús, promociones y descuentos disponibles durante la Food Week.

La Gastro Japo Food Week se realiza del 28 de octubre al 8 de noviembre

Bajo el concepto “Tabemashou”, una expresión japonesa que puede traducirse como “comamos” o “vamos a comer”, la edición 2026 propone salir a compartir la mesa y descubrir nuevos sabores.

Sin embargo, uno de los ejes gastronómicos de este año será el kushi, es decir, las preparaciones servidas en pinchos. Más que un plato específico, reúne diferentes técnicas, ingredientes y estilos: desde yakitori y kushikatsu hasta tsukune, vegetales grillados y preparaciones dulces como dango.

(Foto: Ornela Capone)

Un pasaporte con beneficios

Además, la octava edición de la Gastro Japo ofrecerá un pasaporte especial que invita al público a registrar su recorrido por los establecimientos participantes, sumar sellos y obtener beneficios:

Al completar los cinco sellos, se podrá acceder a beneficios especiales en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las condiciones y disponibilidad de cada local.

en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las condiciones y disponibilidad de cada local. Los pasaportes tendrán disponibilidad limitada.

¿A dónde se realiza la Gastro Japo?

La edición contará con propuestas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bariloche, Chascomús, Pilar, La Plata y Luján, de la mano de Imari, Masaru Ramen, Wappo Asiática, Keito, La Grulla, Jūichi, Akari y Shigoto, respectivamente.

Participan de esta edición:

10 Recetas Japonesas, Aki Amai, Akari, Amo mi Matcha, AoKuma, Agua Bites, Bistro Tokio, Casa Tsuji, Doozo Sushi, Dotonbori, Ensō, Filos, Harakiri de Una, Henko Bakery, Hikaru, Hoshi, Ichisou, Imari Omakase, IOSH, Jū Ichi, Kabuki, Kawaii Club Café, Keito, Kodama, Kyoen, La Grulla, Masaru Ramen, Mirutaki, Mixtape, Nikkai Shokudo, Sakiko Sushi, Samurai, Sashimiya, Sedai Sushi Bowls, Shigoto, Taiyaki Brothers, Tori Tori, Wagashi, Wappo Asiática y Yuzu Izakaya.