Llega Gastro Japo Food Week 2026: 39 lugares para descubrir la gastronomía japonesa

Para los fanáticos de la gastronomía japonesa, muy pronto habrá una nueva celebración en Argentina con la octava edición de Gastro Japo Food Week 2026, que se realizará del 28 de octubre al 8 de noviembre en más de 35 restaurantes, izakayas, cafeterías, pastelerías y emprendimientos de distintas ciudades del país.

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La iniciativa incluirá menús especiales, promociones, preparaciones inspiradas en los kushi y hasta un pasaporte para recorrer los establecimientos adheridos y descubrir diferentes propuestas culinarias. El evento es organizado por Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne restaurantes y emprendimientos vinculados a la gastronomía japonesa en Argentina.

Gastro Japo Food Week 2026: todo lo que hay que saber sobre este evento de gastronomía japonesa.

Este año, la edición tendrá como lema Tabemashou, una expresión japonesa que puede traducirse como "comamos" o "vamos a comer". La consigna propone compartir la mesa, explorar nuevos sabores y conocer la diversidad de esta cocina. Antes del inicio oficial, el público también podrá disfrutar de una feria gastronómica en el Jardín Japonés, prevista para el 24 y 25 de octubre.

Cuándo es Gastro Japo Food Week 2026 y cómo participar

La octava edición de Gastro Japo Food Week se desarrollará entre el miércoles 28 de octubre y el domingo 8 de noviembre. Durante esas fechas, los locales participantes ofrecerán menús especiales y promociones diseñados para la ocasión.

La propuesta no se limitará a un solo predio, sino que va a distribuirse entre los restaurantes y emprendimientos adheridos en diferentes ciudades y provincias del país. De esta forma, personas de diferentes partes de Argentina van a poder elegir dónde comer y organizar su recorrido como más les guste. Para conocer todos los establecimientos que participan, se puede acceder al mapa interactivo de Gastro Japo y a los canales oficiales de la organización.

Gastro Japo Food Week 2026: todo lo que hay que saber sobre este evento de gastronomía japonesa.

Qué restaurantes participan de Gastro Japo Food Week 2026

La edición de 2026 contará con 39 establecimientos participantes, entre restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros emprendimientos gastronómicos. La lista incluye a 10 Recetas Japonesas, Aki Amai, Akari, Amo mi Matcha, AoKuma, Bistro Tokio, Casa Tsuji, Doozo Sushi, Dotonbori, Ensō, Filos, Harakiri de Una, Henko Bakery, Hikaru, Hoshi, Ichisou, In & Out Sushi, IOSH, Jū Ichi, Kabuki, Kawaii Club Café, Keito, Kodama, Kyoen, La Grulla, Masaru Ramen, Mirutaki, Mixtape, Nikkai Shokudo, Sakiko Sushi, Samurai, Sashimiya, Sedai Sushi Bowls, Shigoto, Taiyaki Brothers, Tori Tori, Wagashi, Wappo Asiática y Yuzu Izakaya. Para conocer la ubicación de cada local y consultar las propuestas específicas de la semana, también se debe visitar el mapa interactivo.

Gastro Japo Food Week 2026: todo lo que hay que saber sobre este evento de gastronomía japonesa.

Kushi: las preparaciones japonesas que serán protagonistas

Uno de los ejes de Gastro Japo Food Week 2026 serán los kushi, un término japonés que significa "pincho" o "brochette" y que engloba preparaciones muy diversas, elaboradas con carnes, pescados, mariscos, vegetales e incluso ingredientes dulces. Entre las variedades que forman parte de este universo gastronómico se encuentran cinco opciones destacadas:

Yakitori : brochettes de pollo cocinadas a la parrilla, que suelen condimentarse con sal o salsa tare.

Kushikatsu o kushiage : pinchos de carne, mariscos o vegetales empanados y fritos, especialmente populares en Osaka.

Tsukune : albóndigas de pollo moldeadas sobre un pincho y grilladas, que muchas veces se sirven con salsa tare.

Kushiyaki : denominación que reúne distintas preparaciones a la parrilla servidas en pinchos, con ingredientes como carne, pescado, hongos o vegetales.

Dango: pequeñas bolitas elaboradas con harina de arroz y servidas en pinchos, una de las alternativas dulces más conocidas de la gastronomía japonesa.

Durante el evento, los establecimientos participantes presentarán sus propias versiones de estas preparaciones, con propuestas que abarcan desde recetas tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas.

Gastro Japo Food Week 2026: todo lo que hay que saber sobre este evento de gastronomía japonesa.

Pasaporte Gastro Japo: cómo recorrer los restaurantes participantes

La principal novedad de esta edición será el Pasaporte Gastro Japo, una iniciativa pensada para incentivar al público a visitar diferentes establecimientos y convertir la experiencia gastronómica en un recorrido personalizado. La propuesta permitirá sumar sellos a medida que se conozcan los locales adheridos y acceder a beneficios. Así, cada persona podrá diseñar su propia Ruta Gastro Japo según la ciudad, la zona o el tipo de gastronomía que quiera explorar.

Desde Club Gastro Japo explican que el concepto Tabemashou busca transmitir una invitación a salir, compartir la mesa, probar lugares nuevos y descubrir la diversidad de la cocina japonesa en Argentina. El pasaporte, en ese sentido, apunta a transformar esa consigna en una experiencia que vaya más allá de una sola comida.

Gastro Japo Food Week 2026: todo lo que hay que saber sobre este evento de gastronomía japonesa.

La previa de Gastro Japo Food Week: feria de yatai en el Jardín Japonés

Antes del comienzo de la semana gastronómica, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre se realizará una feria inspirada en los yatai, los tradicionales puestos callejeros japoneses, en el Jardín Japonés. El encuentro reunirá a más de 20 emprendimientos de Gastro Japo y ofrecerá al público la posibilidad de descubrir más de 50 platos de cocina japonesa. También será una oportunidad para conocer algunos de los establecimientos que participarán en la Food Week y anticipar los sabores que protagonizarán la edición de este año. El ingreso a la feria estará incluido en la entrada general al Jardín Japonés.

Información adicional

La iniciativa cuenta con el apoyo institucional del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina, Buenos Aires Capital Gastronómica, la Fundación Cultural Argentino Japonesa y el Jardín Japonés. Los sponsors oficiales son Ajinomoto, Kamado Argentino, Nueva Casa Japonesa, Pampa’s Organic, Plásticos Florida y Alimentos Villares. También acompañan como aliados Hakutsuru, Monin, Kometo, Dilmah, Bierlife, Aceites del Desierto, Ajinomen, Asahi, Kira, Arkyn Helados y Lumpen.