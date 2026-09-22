Llega el Festival Foodie Francés a CABA: fecha de cuándo es, entradas y qué propuestas hay

La ciudad de Buenos Aires tendrá la primera edición Cuisine, Festival Foodie Francés, una propuesta que se desarrolla durante 12 días y te invita a conocer opciones de la gastronomía de Francia y sus oficios a través de distintas experiencias en panaderías, restaurantes, chocolaterías y otros proyectos productivos porteños.

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Cuisine, Festival Foodie Francés: cómo será la fiesta de comida francesa en CABA

El evento se realizará del 23 de septiembre al 4 de octubre y se podrá disfrutar de 12 experiencias que van desde clases de cocina y pastelería hasta degustaciones, visitas, cenas y actividades vinculadas con la producción artesanal.

Creado, organizado y curado por Ode Vergos, CUISINE, busca mostrar la gastronomía francesa desde una perspectiva que va más allá de sus recetas tradicionales. El festival pone en valor el savoir-faire y, además de los productos, ofrece la posibilidad de conocer las técnicas y conocer los espacios donde se realizan oficios que forman parte de la cultura gastronómica francesa y que también son parte de Argentina.

El festival se realizará del 23 de septiembre hasta el 4 de octubre

Algunas de las actividades que se van a poder disfrutar durante el festival francés son:

24 de septiembre: una cata de vinos franceses guiada por la sommelier Florencia Alvarez en Club Marchand.

una 25 de septiembre: Kakawa ofrecerá un taller de chocolatería junto a la master chocolatier Julieta Pascuale , con una introducción al cacao, elaboración y degustación.

junto a la master chocolatier , con una introducción al cacao, elaboración y degustación. 26 de septiembre: la pastelera Jimena Fuster estará al frente de un taller dedicado al croissant.

27 de septiembre: L’Epi realizará un desayuno con su fundador, Bruno Gillot, que incluirá una visita por la panadería, una charla y degustación de sus especialidades. El espacio continúa elaborando sus panes en un horno a leña centenario.

que incluirá una visita por la panadería, una charla y degustación de sus especialidades. El espacio continúa elaborando sus panes en un horno a leña centenario. 29 de septiembre: Mon Poulet propone una cena con Christophe Krywonis , con platos como soupe à l’oignon, quiche Lorraine y pollo asado, además de tarte Tatin o mousse de chocolate.

, con platos como soupe à l’oignon, quiche Lorraine y pollo asado, además de tarte Tatin o mousse de chocolate. 2 de octubre : el perfumista francés Enzo Barrau encabezará un recorrido sensorial dedicado a los aromas, la memoria y las sensaciones , vinculando la tradición de la perfumería francesa con el universo gastronómico.

, vinculando la tradición de la perfumería francesa con el universo gastronómico. 3 de octubre: en Laban Pâtisserie realizarán un taller de macaron con Jacquie Albajari.

Cómo comprar las entradas para Cuisine

Las actividades tienen diferentes valores; pueden ir desde los $35.000 a $85.000, según cada experiencia. El festival se realiza en el marco de Vivi Francia, iniciativa promovida por la CCIFA, las entradas están disponibles en la página oficial de Passline.