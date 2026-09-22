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Llega el Festival Foodie Francés a CABA: fecha de cuándo es, entradas y qué propuestas hay

Con degustaciones, cenas, clases de cocina y pastelería francesa hasta actividades de producción artesanal, el evento durará 12 días. Cómo participar.

22 de septiembre, 2026 | 14.27
Festival Foodie Francés a CABA

La ciudad de Buenos Aires tendrá la primera edición Cuisine, Festival Foodie Francés, una propuesta que se desarrolla durante 12 días y te invita a conocer opciones de la gastronomía de Francia y sus oficios a través de distintas experiencias en panaderías, restaurantes, chocolaterías y otros proyectos productivos porteños.

Cuisine, Festival Foodie Francés: cómo será la fiesta de comida francesa en CABA

El evento se realizará del 23 de septiembre al 4 de octubre y se podrá disfrutar de 12 experiencias que van desde clases de cocina y pastelería hasta degustaciones, visitas, cenas y actividades vinculadas con la producción artesanal.

Creado, organizado y curado por Ode Vergos, CUISINE, busca mostrar la gastronomía francesa desde una perspectiva que va más allá de sus recetas tradicionales. El festival pone en valor el savoir-faire y, además de los productos, ofrece la posibilidad de conocer las técnicas y conocer los espacios donde se realizan oficios que forman parte de la cultura gastronómica francesa y que también son parte de Argentina.

El festival se realizará del 23 de septiembre hasta el 4 de octubre

Algunas de las actividades que se van a poder disfrutar durante el festival francés son:

  • 24 de septiembre: una cata de vinos franceses guiada por la sommelier Florencia Alvarez en Club Marchand. 
  • 25 de septiembre: Kakawa ofrecerá un taller de chocolatería junto a la master chocolatier Julieta Pascuale, con una introducción al cacao, elaboración y degustación.
  • 26 de septiembre: la pastelera Jimena Fuster estará al frente de un taller dedicado al croissant.
  • 27 de septiembre: L’Epi realizará un desayuno con su fundador, Bruno Gillot, que incluirá una visita por la panadería, una charla y degustación de sus especialidades. El espacio continúa elaborando sus panes en un horno a leña centenario.
  • 29 de septiembre: Mon Poulet propone una cena con Christophe Krywonis, con platos como soupe à l’oignon, quiche Lorraine y pollo asado, además de tarte Tatin o mousse de chocolate.
  • 2 de octubre: el perfumista francés Enzo Barrau encabezará un recorrido sensorial dedicado a los aromas, la memoria y las sensaciones, vinculando la tradición de la perfumería francesa con el universo gastronómico.
  • 3 de octubre: en Laban Pâtisserie realizarán un taller de macaron con Jacquie Albajari.

MÁS INFO

Cómo comprar las entradas para Cuisine

Las actividades tienen diferentes valores; pueden ir desde los $35.000 a $85.000, según cada experiencia. El festival se realiza en el marco de Vivi Francia, iniciativa promovida por la CCIFA, las entradas están disponibles en la página oficial de Passline.

Además de comida típica, habrá diferentes experiencias para aprender de la gastronomía francesa

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