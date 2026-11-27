La determinación de revisar etiquetas en el supermercado, sumar los nutrientes de cada alimento o calcular las calorías suele ser el punto de partida cuando se busca mejorar la alimentación. Sin embargo, el especialista en Medicina Tradicional China, Liu Zheng, sostiene que este enfoque requiere ir más allá del plato para obtener los resultados deseados. "Comer bien no consiste únicamente en elegir alimentos saludables", resumió.

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De esta manera, en su libro El arte de comer, nutrir y sanar con la Medicina China, el autor oriental, nacido en Pekín y radicado profesionalmente en España, plantea que la relación con la comida depende de cómo responde cada organismo. En la misma línea, planteó que influye en qué momento se come y cuál es el estado emocional y vital de la persona.

Según explica Zheng, "para la Medicina Tradicional China, comer bien no consiste únicamente en elegir alimentos saludables o calcular calorías, proteínas, grasas e hidratos de carbono", sino en observar cómo reacciona el cuerpo y cómo la ingesta repercute tanto en el bienestar físico como en el emocional.

De acuerdo con su experiencia clínica, no existe una dieta única que funcione igual para todos: un ingrediente con excelentes propiedades nutricionales puede no caer bien en determinadas circunstancias y dos personas con rutinas alimentarias aparentemente similares pueden mostrar resultados distintos.

Para Liu Zheng, experto en medicina tradicional china, la alimentación va bastante más allá.

El vínculo entre estrés y digestión, según la medicina china

Otro eje que el autor aborda en su obra es la influencia del estado anímico sobre el aparato digestivo, un vínculo que también analiza la medicina actual a través del eje intestino-cerebro. Zheng señala que existe una comunicación permanente entre el cerebro y el sistema digestivo, y advierte que "el estrés puede modificar la motilidad intestinal, la sensibilidad digestiva y nuestros patrones de alimentación", haciendo que las etapas complejas se sientan de forma directa en el estómago.

Los hábitos cotidianos y estacionalidad que ayudan a la alimentación

Frente a las dietas rígidas o el foco exclusivo en el conteo de nutrientes, el especialista propone volver a prácticas simples y sostenibles en el día a día: