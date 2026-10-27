Es la little Italia de Buenos Aires: queda a solo 30 minutos de CABA y te teletransporta a la Toscana. Foto: @turistaenbuenosaires

A 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Torrepueblo, una pequeña ciudad que simula ser la Toscana italiana. Ideal para una escapada rápida, este destino es famoso por sus caminos de adoquines, edificios de arquitectura europea y un patio gastronómico para disfrutar en familia.

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Torrepueblo queda en Benavídez, partido de Tigre, por lo que es un buen destino para completar con un paseo por el delta o visitar el Puerto de Frutos para comprar alguna artesanía local. Un gran plan puede ser recorrer aquellos y como última parada ir a la "little Italia" para almorzar o merendar, ya que cuenta con distintas propuestas gastronómicas, desde pastas, parrilla, sushi, cervecería, heladería y cafetería.

Torrepueblo queda a 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Torrepueblo

Para quienes quieren extender un poco más la visita, Torrepueblo cuenta con un hotel. En este sentido, por la noche la plaza central se convierte en el escenario de espectáculos en vivo, mientras que los sábados por la mañana allí mismo se dictan clases de yoga y zumba, ideal para quienes decidan disfrutar de una estadía el fin de semana completo.

En cuanto a los amenities, el servicio de hotelería incluye, entre otras cosas, piscina, solarium y gimnasio. De esta manera, no es necesario alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires para vivir una experiencia a puro relax, envuelto de un paisaje que teletransporta a la Toscana italiana, entre galerías, fuentes y estatuas de estilo renacentista.

Dónde queda Torrepueblo y cómo llegar desde CABA

Torrepueblo está ubicado en Libertad 50, Benavídez, partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Se encuentra sobre la Panamericana, en el ramal Escobar, a la altura del kilómetro 40,5, cerca de la bajada de la calle J. B. Alberdi. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto por la Autopista Panamericana y continuar por el ramal Escobar hasta la salida hacia Benavídez. El tiempo de viaje, dependiendo del punto de partida y del tránsito, suele ser de media hora desde la capital federal. De esta manera, no hace falta viajar hasta Europa para sumergirse en un paisaje italiano y dejarse llevar por sus encantos.