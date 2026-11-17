Cómo limpiar la suela de las zapatillas en menos de 10 minutos: el truco casero que no falla.

Las zapatillas son uno de los calzados más elegidos para el uso cotidiano, pero el contacto permanente con el suelo hace que sus suelas acumulen tierra, polvo y manchas difíciles de sacar. Con el paso del tiempo, incluso los modelos más cuidados pueden adquirir un aspecto desgastado, especialmente cuando tienen la base de goma blanca.

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Sin embargo, existe un truco casero, económico y fácil de aplicar que permite recuperar buena parte de su aspecto original en pocos minutos. La clave está en combinar bicarbonato de sodio con detergente para platos, dos productos habituales que ayudan a desprender la suciedad superficial sin necesidad de frotar durante demasiado tiempo.

Antes de comenzar, es importante reunir todos los elementos para realizar el procedimiento de una sola vez. Los materiales necesarios son una cucharada de bicarbonato de sodio, un chorrito de detergente para platos, agua tibia, un cepillo de dientes viejo o de cerdas suaves, un recipiente pequeño y un paño limpio y húmedo. La combinación de estos ingredientes permite preparar una pasta de limpieza que facilita la remoción de las marcas oscuras y los restos de suciedad que quedan adheridos a la goma.

El paso a paso para dejar las zapatillas como nuevas

El procedimiento es sencillo y puede completarse en menos de 10 minutos, dependiendo del estado del calzado.

Preparar la pasta limpiadora: colocar el bicarbonato en un recipiente y agregar un poco de detergente. Mezclar hasta conseguir una preparación espesa. Si queda demasiado compacta, incorporar unas gotas de agua tibia. Quitar los restos de tierra: antes de utilizar la mezcla, pasar un cepillo seco o un paño para retirar el polvo y la suciedad más superficial. Distribuir el producto: aplicar la pasta sobre la suela, concentrándose en las partes que tengan manchas negras, marcas de barro o zonas más oscurecidas. Cepillar con movimientos suaves: frotar la superficie con un cepillo de dientes, realizando movimientos circulares. Es recomendable prestar especial atención a los bordes y las ranuras, donde suele acumularse mayor cantidad de suciedad. Retirar la mezcla: utilizar un paño húmedo para eliminar los restos de bicarbonato y detergente. Si todavía quedan algunas manchas, se puede repetir la aplicación de manera localizada. Dejar secar: retirar la humedad con un paño limpio y dejar las zapatillas en un lugar ventilado, sin exponerlas directamente al sol.

Qué tener en cuenta para no dañar el calzado

Aunque se trata de una alternativa sencilla, hay algunas recomendaciones que conviene seguir para evitar deteriorar las zapatillas. En primer lugar, lo ideal es probar la preparación en una pequeña zona poco visible antes de extenderla por toda la suela.

También es importante utilizar un cepillo de cerdas suaves y evitar los elementos abrasivos, que pueden rayar o desgastar la goma. La lavandina y otros productos químicos fuertes tampoco son recomendables, ya que podrían alterar el color o afectar los materiales del calzado.

Por último, hay que tener en cuenta que este procedimiento está pensado principalmente para las suelas de goma. Si las zapatillas tienen materiales delicados, como cuero, gamuza o superficies textiles, es preferible utilizar productos específicos para cada tipo de material.