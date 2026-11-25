Una influencer de 20 años fue inhabilitada para conducir hasta el año 2099 por hacer trompos con una camioneta RAM en los médanos de Pinamar y viralizarse en redes sociales.

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Se trata de Lara Magalí Rapallo, conocida como “Naotzumi”, quien arriba de una RAM 1500 Laramie de color rosa adentro del balneario La Frontera hizo maniobras imprudentes, que pusieron en riesgo su vida y la de terceros. El video de los hechos motivó la intervención de las autoridades bonaerenses.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación para conducir a Rapallo, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

Los hechos, que quedaron filmados

En el video que circuló a través de las redes sociales se observa a Rapallo haciendo trompos y piruetas en la arena con su camioneta. La situación generó preocupación porque había cuatro personas en el interior del vehículo, y algunas de ellas estaban muy expuestas por encontrarse en los laterales.

La viralización de la grabación permitió comenzar un operativo conjunto de la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar. Finalmente, los efectivos interceptaron la RAM en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

La camioneta fue secuestrada y la joven quedó imputada por infringir el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona pruebas de velocidad o maniobras peligrosas con vehículos cuando los mismos ponen en riesgo la vida o la integridad física de terceros. Además, se labró un acta por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927.

Desde el Ministerio de Transporte provincial remarcaron que quienes conducen tienen la responsabilidad de preservar la seguridad de los ocupantes y de todas las personas que circulan o se encuentran en el entorno.

Quién es Naotzumi

Rapallo es oriunda de Pilar y cuenta con más de 103 mil seguidores en Instagram. Se hace llamar Naotzumi y crea contenido como streamer, principalmente vinculado con casinos y apuestas en la plataforma Kick.

Después de que trascendiera lo ocurrido, la joven publicó un descargo en sus redes sociales en el que negó haber sido detenida y cuestionó la veracidad de una foto que había circulado junto con la noticia. “Gente no estuve detenida, la foto es IA obviamente”, escribió.

Según Infobae, Rapallo fue trasladada a una comisaría para ser notificada de las actuaciones en su contra y luego quedó en libertad. No es el primer hecho policial que la tiene como protagonista: el pasado mes de octubre había denunciado a su entonces pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana por lesiones agravadas.