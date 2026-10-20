Liberaron un aguará guazú que había sido rescatado en Córdoba: cómo es el parque donde vivirá

Un aguará guazú que había sido rescatado en la provincia de Córdoba fue finalmente liberado. El animal, un macho joven, regresó a su ambiente natural en el Parque Nacional Ansenuza, en el noreste cordobés, luego de pasar por un proceso de rehabilitación.

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Cómo fue el rescate en Córdoba: así es el aguará guazú que recuperó su libertad

El ejemplar había sido encontrado a principios de este mes en la ciudad de Villa Santa Rosa. Tras el rescate, fue trasladado al Centro de Rescate Tatú Carreta, donde los especialistas lo asistieron, lo estabilizaron y le hicieron estudios para conocer su estado de salud.

En detalle, se trata de un macho de entre tres o cuatro años que pesa alrededor de 25 kilos. La liberación se concretó gracias al trabajo conjunto de la Administración de Parques Nacionales (APN), la Policía Ambiental de Córdoba y el Centro de Rescate Tatú Carreta. Si bien fue liberado, los expertos le colocaron un chip para identificarlo y seguir su rastro en el futuro.

¿Por qué lo liberaron en el Parque Nacional Ansenuza?

La APN y el Gobierno de Córdoba definieron en conjunto que este parque reunía las mejores condiciones para el regreso del animal. El sitio cuenta con la protección de guardaparques nacionales y provinciales, además de técnicos que pueden asistirlo si lo necesita.

El Parque Nacional Ansenuza fue creado en 2022 para proteger el Mar de Ansenuza, un sistema de humedales que incluye el lago de agua salada más grande de Sudamérica y que alberga una gran diversidad de especies. El aguará guazú es una de las principales especies que se conservan allí, ya que fue declarada Monumento Natural Provincial en Córdoba y representa uno de los principales valores de conservación del parque.

En el área protegida se trabaja de manera sostenida en el estudio de la especie amenazada, junto a ciertas aves argentinas, con cámaras trampa y collares de seguimiento satelital. Esa información permite conocer mejor su ecología y diseñar estrategias para protegerla.